Sophie Codegoni/ Addio ad Alessandro Basciano in diretta? “Ha grossi limiti”

La vita sentimentale di Sophie Codegoni all’interno della casa del Grande Fratello VIP non ha pace. Con Alessandro Basciano, d’altronde, le cose non vanno per il meglio, nonostante la grande passione iniziale. C’è però di più: Sophie, alla luce del comportamento dell’uomo dopo la fine del loro flirt, ha definito Alessandro ‘un uomo con grossi limiti umani ai quali lei non può porre rimedio’, una diatriba che sta animando i commenti di molti concorrenti nella casa e dibattiti sui social. Messi a confronto proprio durante la diretta del 10 gennaio, i due hanno evidenziato le loro distanze, due falde tettoniche che, allontanandosi, provocano terremoti invece di lasciare spegnere le polemiche.

Sophie è stanca, affranta, Alessandro non le da tregua al punto che la Codegoni ha dichiarato nelle ultime ore ‘Faccio un passo verso di lui e ne vede cento indietro’, alla luce del suo tentativo di chiarire la fine del rapporto per non avere più strascichi e vivere al meglio le prossime settimane nella casa di Cinecittà. Un altro motivo di allontanamento tra i due, anche a livello empatico, è risultato dopo una lettura delle carte da parte di Miriana che ha evidenziato le grandi distanze tra Sophie e Alessandro.

Nei momenti successivi Alessandro ha insistito chiedendo a Sophie di prendere una decisione definitiva. I segnali sono evidenti, ma Alessandro non li coglie: Sophie ora chiede disperatamente di essere lasciata sola a meditare, senza rincalzi e provocazioni, se non mettendo in risalto che Alessandro, anche durante le fasi di corteggiamento, per come coglieva le cose si comportava con sospetto, il suo sguardo non era di certo quello di chi è colpito da Cupido ma di chi quasi calcola ogni situazione, non si lascia andare del tutto e ciò alla Codegoni non concedeva la serenità di abbandonarsi sino in fondo. Percezioni di donna che Alessandro non coglie, nel frattempo Sophie si lecca le sue ferite in disparte e chiede silenzio.

