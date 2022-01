Sophie Codegoni, Alessandro Basciano “Noi che cosa siamo?”/ L’ex Uomini e Donne messa spalle al muro…

Sophie Codegoni già crisi con Basciano?

Sophie Codegoni, dopo aver avuto una storia altalenante con Gianmaria Antinolfi, sta vivendo intensamente la sua nuova love story con Alessandro Basciano. Tra i due ragazzi sembra esserci una forte intesa e tutti i vip sembrano essere d’accordo su questa cosa, tranne l’ormai ex concorrente Alex Belli che – nella scorsa puntata di venerdì – ha continuato a dire a Sophie di stare in guardia, augurandole in ogni caso di essere felice e di trovare l’amore. Nei giorni scorsi sono sorte le prime polemiche tra i due ragazzi: nella puntata andata in onda venerdì 7 gennaio, Alessandro ha salvato dalla nomination il suo nuovo amico Gianmaria anziché la sua fidanzata Sophie.

Sophie Codegoni "Come fa a sapere Jessica che Alessandro dormiva senza mutande"/ Tensioni in casa...

Da una lite per la nomination, Alessandro ha accusato la ragazza di non provare gli stessi sentimenti che prova lui, soprattutto perché non li dimostra: “Mi piaci, con te ci sto bene e, se non ci sei, mi manchi. Questo è quello che provo. Mi dà fastidio dare i titoli, ma è come se fossimo fidanzati”, ha replicato Sophie. Dopo la lite, Sophie è stata raggiunta in sauna da Soleil Sorg che l’ha consolata. Nonostante i loro continui scontri, le due ragazze nel momento del bisogno ci sono sempre l’una per l’altra.

Alessandro Basciano/ Lite con Sophie “Cosa siamo? Due che stanno bene insieme”

Sophie Codegoni: alti e bassi con Alessandro Basciano

Dopo una lunga giornata passata distanti, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono trovati finalmente faccia a faccia per un chiarimento. Secondo l’ex tronista Basciano si farebbe influenzare dalla compagnia di Gianmaria: “Mettervi come preferiti fa ridere, è una cosa importante! Se Gianmaria è il tuo preferito qui dentro è un bel problema”, ha detto Sophie. Ma Basciano ha cercato di definire il loro rapporto: “Noi che cosa siamo in questo momento? Io voglio essere sicuro e voglio avere di fronte a me una persona sicura”. Dopo il monologo di Davide i due si sono scambiati un bacio appassionato. Ma le discussioni tra i due non sono finite. Senza dubbio Sophie e Alessandro si piacciono molto ma non riescono a trovare i loro equilibrio dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore si sono ritrovati nella stanza arancione a parlare delle rispettive mancanze senza arrivare a un punto di incontro. “Cerchi litigi con me e prendi le cose per partito preso. Non puntare il dito tutti i giorni su di me”, ha detto Sophie.

LEGGI ANCHE:

Lulù choc: Alessandro basciano e Gianmaria Antinolfi "bisex"/ Miriana e Manila confermano, è una burla?

© RIPRODUZIONE RISERVATA