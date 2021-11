Sophie Codegoni: “Alex Belli sarà squalificato dal GF Vip”/ “Violato il regolamento!”

Alex Belli sarà squalificato dal Grande Fratello Vip 2021? La possibilità viene discussa nella Casa dopo alcune dichiarazioni fatte da Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne è infatti convinta che nella prossima puntata l’attore sarà cacciato perché ha violato il regolamento. Parlando con alcuni coinquilini, Sophie dichiara: “Certo che dovrà uscire ve lo assicuro. Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. È ovvio che è squalificato, è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente.”

Sophie dice di averlo visto con i propri occhi “Non è uscito, ma l’ha aperta, non si può proprio aprire. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato”. Secondo questa teoria, che la Codegoni dichiara sia scritta nel contratto che loro firmano, Alex dovrebbe dunque essere squalificato.

Alex Belli a rischio squalifica al Grande Fratello Vip? Lui replica

Poco dopo, Nicola Pisu, presente alle dichiarazioni di Sophie, ha riportato ad Alex Belli quanto da lei detto: “Stanno dicendo in camera che sarai espulso. Lei dice che se tu giro la maniglia della seconda porta, dicono che già basta per eliminarti. Ma è vero che l’hai fatto?”, chiede il figlio di Patrizia Mirigliani. Alex, però, nega e si dice molto tranquillo: “No, non mi eliminano. Devi proprio uscire, devi andare fuori, devi proprio varcarla. Nel mio caso mi ha bloccato Soleil“, ricorda. È chiaro tuttavia che, se così fosse, il Grande Fratello avrebbe dovuto cacciare immediatamente Alex e non attendere la puntata per farlo.

