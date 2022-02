Sophie Codegoni allarma i fan “Quasi svenuta al GF Vip, non mangia”/ Le regia censura

Negli ultimi giorni, Sophie Codegoni sta facendo preoccupare i fan. La sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip continua tra alti e bassi ma c’è chi ha notato che la ragazza, negli ultimi giorni, ha manifestato la volontà di mangiare meno, una sorta di dieta per ‘sgonfiare’ alcuni punti. Una volontà che, stando a quanto riportano alcuni spettatori sui social, sarebbe nata dopo i commenti di Delia Duran che le avrebbe detto “sei più gonfia rispetto a quando sei entrata eri magra e bellissima!”

Sophie avrebbe dunque iniziato a mangiare meno, manifestando poi man mano un malessere, una stanchezza che la porta a stare spesso sdraiata in quanto priva di energie. Un malessere tale che l’avrebbe portata quasi a svenire.

Sophie Codegoni quasi svenuta al Grande Fratello Vip: l’allarme di Basciano

L’aneddoto è stato raccontato proprio da Alessandro Basciano nella Casa del Grande Fratello Vip. In giardino a chiacchierare con Delia, il gieffino ha ammesso di essersi preoccupato perché Sophie stava per svenire: “È mezza svenuta. Eravamo io e Jessica e lei è diventata bianca come… – ha raccontato, spiegando poi che la cosa va avanti da un po’ – Ma è giorni che sta così. Le ho chiesto: ‘Ma hai mangiato?’ e lei… ” A questo punto però la regia ha preferito staccare da Basciano e Delia per andare in veranda dove, in quel momento, non stava però accadendo niente. Sul web intanto è scoppiata la polemica: i fan della Codegoni chiedono infatti che il Grande Fratello intervenga e faccia qualcosa per aiutare la ragazza.

Sophie è mezza svenuta perchè non mangia lo conferma basciano, il #gfvip invece di censurare dovrebbe fare qualcosa magari pic.twitter.com/H5PTR0wNdS — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) February 3, 2022

