Sophie Codegoni annuncia la rottura con Alessandro Basciano/ “Sono successe cose gravi, vicissitudini che…”

Sophie Codegoni annuncia la rottura con Alessandro Basciano: le sue parole

E’ finita la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, a maggio di quest’anno, hanno dato alla luce la piccola Celine. Ad annunciare la rottura sui social è stata l’ex tronista di Uomini e Donne che ha spiegato, in parte, le ragioni di questa sofferta decisione. In questi ultimi mesi, si sono spesso susseguite voci di una crisi tra i due ex gieffini tra cui anche la possibilità di un tradimento da parte del Dj.

Sophie Codegoni: "Con la chirurgia estetica mi sono distrutta"/ "Cercavo la perfezione, però…"

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto” annuncia Codegoni.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la crisi continua?/ Lei pubblica e rimuove canzone sul tradimento...

Sophie Codegoni: “Non è una scelta presa a cuor leggero”

Sophie Codegoni prosegue con il suo sfogo, in cui mette in evidenza la difficoltà con la quale ha dovuto prendere una decisione così drastica: “Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina. ”

E ancora: “Continuerò a lavorare attraverso i social, cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo.”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è ancora crisi?/ Il gesto di lei allarma i fan: "È sparito l'anello…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA