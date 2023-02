Sophie Codegoni: “Avevo problemi alle ovaie…”/ Retroscena choc della gravidanza

Grande fratello vip, Sophie Codegoni diventa mamma per la prima volta: il retroscena inedito

É a dir poco choc il retroscena della gravidanza in corso della promessa neo mamma ed ex Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni. In una confidenza condivisa con il popolo del web, tra le stories, via social la ormai ex protagonista del Grande Fratello vip 6 fa luce su una verità per molti versi inaspettata, rispetto allo stato dell’arte che la vede in dolce attesa. L’ex gieffina é in attesa del suo primogenito, la nascitura Céline, concepita con l’amore incontrato nella Casa del Grande Fratello vip 6, Alessandro Basciano. Ma mai si sarebbe aspettata la notizia di una gravidanza, come appresa di recente, o comunque non in giovane età, dal momento che in passato le veniva fatto presente dai medici che sarebbe stato per lei difficile diventare madre. O almeno, la maternità per l’ex gieffina sarebbe stato un sogno di difficile concretizzazione, stando al parere ginecologico, come ora svela la futura neo mamma vip nella.rivelazione del retroscena choc della sua gravidanza: ” feci una visita dal ginecologo e mi disse che avrei avuto problemi ad avere figli. Poi, sentendo dei consigli, mi avevano detto di smettere la pillola perché ci avrei messo del tempo ad avere bambini”. All’ex gieffina veniva a suo tempo diagnosticata una condizione alle ovaie diffusa nel gentil sesso in Italia, anche tra le giovanissime, quella dell’ovaio policistico. Nonostante questa condizione sia ritenuta una sorta di scoglio rispetto alle chance di realizzazione della maternità, Sophie ha ricevuto negli ultimi mesi la notizia -che mai si sarebbe aspettata alla sua età – ossia di essere incinta del suo primo figlio.

La verità della gravidanza inaspettata dell’ex Grande Fratello vip

” Io spesso gli facevo gli scherzi e lui non ci ha creduto. È stato un momento di confusione perché non ce lo aspettavamo. -ammette, quindi, nel momento social di confidenza con i fan, l’ex gieffina-. Non perché non sapessi come nascono i figli, lo dico prima che parte la polemica. Io però già lo sapevo avevo un sacco di problemi alle ovaie, ovaio policistico”. La gravidanza per lei, quindi, non rientrava nei programmi maturati in cantiere con Alessandro Basciano, dopo il Grande Fratello vip 6 : “Io avevo voglia di diventare mamma giovane, ma non pensavo così giovane e così in fretta. Poi ho avuto due settimane di ritardo, io ero abituata con il mio ciclo, ma quando ho fatto il test ci ho messo due giorni a realizzare”.

