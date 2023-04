Sophie Codegoni "censura" Alessandro Basciano/ "Vorrei fare più storie con lui ma..."

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto diventeranno genitori della loro bambina Celine. L’ex gieffina, infatti, dovrebbe partorire verso la fine del mese di aprile. Questa mattina l’influencer si è svegliata con la nausea, ha rivelato ai suoi fan nelle sue storie Instagram. Sophie e Alessandro sono sempre molto attivi sui rispettivi social: ogni giorno pubblicano video e foto in cui si racconto senza troppi filtri.

Ieri, in una delle sue stories, la Bonas di Avanti un altro ha preso in giro il fidanzato perché costretta a “censurarlo”, per non fare sentire le sue parole. In un video si vedono Sophie e Alessandro ridere di gusto, poi la Codegoni mette una mano davanti alla bocca di Basciano e aggiunge la censura sonora con “bip”.

Sophie Codegoni “censura” il fidanzato Alessandro Basciano

“Vorrei fare più storie con lui ma dovrei censurare la metà dei discorsi che fa”, ha scritto Sophie Codegoni, aggiungendo l’emoticon con la faccina che ride fino alle lacrime. Negli ultimi mesi Sophie ha esordito anche come imprenditrice lanciando la sua prima linea di costumi per l’estate in collaborazione con un noto brand di moda e ha condotto le puntate di Casa Chi durante il Grande Fratello Vip 7. Ora si prepara a diventare mamma della piccola Celina, il cui secondo nome sarà “Blue”. I Basciagoni si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Alessandro Basciano ha già un figlio, Nicolò, avuto dall’ex fidanzata Clementina Deriu.

