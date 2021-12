Sophie Codegoni, choc “Cacca nel bidet”/ “So chi sono ma non faccio i nomi”

Valeria Marini litiga con Sophie Codegoni sulle pulizie

Notte agitata nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo il momento di festa, c’è stato un duro scontro tra Valeria Marini e Sophie Codegoni. La showgirl ha voluto affrontare l’ex tronista di Maria De Filippi, lamentandosi di una scarsa collaborazione nei turni di pulizia. “Stasera è un giorno particolare, tra due giorni i miei amici se ne vanno via e io volevo stare con loro invece che lavare i piatti?”, ha detto Sophie cercando di giustificarsi. Ma la Marini si è arrabbiata ancora di più: “No, mi spiace… Non rigirare la frittata… Pronto? Connettiti… Devi capire che devi rispettare il tuo turno delle pulizie…”, aggiungendo che tenere pulita la casa è una forma di rispetto. A quel punto Sophie Codegoni ha svelato a Valeria Marini che non avrebbe visto ancora niente in fatto di sporcizia.

Sophie Codegoni: “Abbiamo trovato la cacca nel bidet”

Sophie Codegoni ha così rivelato alcuni sgradevoli episodi avvenuti dentro la casa del Grande Fratello Vip: “Tu non hai visto niente Valeria… Abbiamo trovato la cacca nel bidet… E me lo sono dovuto pulire io… Dovresti parlare con altri, non con me…”. La ex tronista ha anche ammesso di sapere chi sono i concorrenti che sporcano di più: “Sono 4 i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche”. Valeria Marini ha ribadito di preferire dire le cose in faccio e per questo ha voluto affrontare con lei la questione delle pulizie: “Io voglio mettere le mani avanti per non cadere indietro e andare a discutere continuamente…”. Sophie ha subito ribattuto: “Io l’unica pecca che ho è che lascio la camera da letto in disordine… Sulla pulizia che condivido con gli altri sono precisa…”.

Era solo questione di tempo che Valeria sbroccasse per le pulizie. Val a Sophie “Pronto? Connettiti…Gong!” Sophie “E sono 4 i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche” Che casa di porci#gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/pXWbr8Ox1Y — Alfio (@Alfio7even) December 9, 2021

