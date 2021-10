Sophie Codegoni “due di picche” a Gianmaria Antinolfi/ Storia realmente finita?

Sophie Codegoni: due di picche a Gianmaria?

Sophie Codegoni, in nomination, è stata una delle protagoniste di questa settimana nella casa del Grande Fratello Vip. Gianmaria Antinolfi è uscito allo scoperto a ha fatto una dichiarazione alla ex tronista: “Io qui dentro non ho mai avuto attenzioni per nessuno, l’unica che ho guardato dopo 20 giorni in questa casa sei stata tu. È perché già nei primi 20 giorni avevo notato qualcosa in te, ma prima ti guardavo con occhi diversi“. L’imprenditore ha chiesto all’ex tronista di dargli la possibilità di conquistare la sua fiducia.

In questo momento Sophie non sembra interessata all’uomo: “Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso”, ha detto la ragazza parlando con Francesca e Raffaella. E ha aggiunto: “Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo”.

Sophie e Soleil Sorge: pace fatta?

Settimana scorsa Sophie Codegoni è stata protagonista di numerosi discussioni con Soleil Sorge. Tra le due sono volati stracci in puntata ed entrambe sono finite in nomination. Ma negli ultimi giorni sembra esserci atto un riavvicinamento tra le due, complice Clarissa Selassié. “Fuori da qua faremo una cena tutte insieme perché, alla fine, voi due vi volete bene e si vede”, ha detto la principessa in un momento di confidenza con le due ex di Uomini e Donne. Soleil ha risposto: “Volersi bene è quando si crea un rapporto, secondo me. Mi hanno dato fastidio determinati atteggiamenti e, come ho sempre detto, non sei una persona che a pelle mi sta antipatica”.

Anche Sophie ha confermato di aver piacere a passare del tempo in suo compagnia, anche se a volte emergono dei lati del suo carattere che non le piacciono.



