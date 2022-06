Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, figlio in arrivo?/ “Si chiamerà Céline…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l’amore e non solo proseguono a gonfie vele dopo il Grande fratello vip

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 diventando protagonisti della loro lovestory tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6 e tra una domanda e l’altra, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono raccontati a reality ormai concluso, in un’intervista concessa a Chi magazine. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, in particolare, la coppia nata tra le mura della Casa dei vipponi non ha nascosto di vivere una storia d’amore travolgente e passionale, tanto che i due ammettono di superare persino il record di rapporti carnali raggiunto da Jennifer Lopez e Ben Affleck, vincolati alla clausola pre-matrimoniale che prevede per loro almeno 4 rapporti intimi a settimana.

Tant’è vero che non si escluderebbe una cicogna in arrivo per la coppia Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che oltre la passione sembra avere importanti progetti in cantiere, per ciò che concerne la sfera sentimentale e la famiglia. I due ex Grande fratello vip desiderano mettere su famiglia insieme, in vista di una convivenza da stabilirsi sotto lo stesso tetto di una casa a Milano o in alternativa a Roma. In particolare, la coppia vip si auspica di poter avere una bambina nell’imminente.

Grande fratello vip, gli ex gieffini sognano una bambina

“Da sempre ho sentito di essere portata a fare la mamma -ha fatto sapere nell’intervista concessa a Chi, Sophie Codegoni-. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente, mia madre mi ha avuto da giovanissima e io tra due anni al massimo voglio fare un figlio. Con Ale ne stiamo parlando”. Ma se potesse scegliere ora, come chiamerebbe la primogenita la coppia? I diretti interessati rispondono all’unisono: “Céline, sarebbe bellissimo avere una femminuccia”.

L’amore tra gli ex Gf vip 6 prosegue a quanto pare a gonfie vele, eppure i litigi per la coppia non mancano, così come le scenate di gelosia. “Non ci siamo mai lasciati, io faccio piazzate di gelosia, lui dice di no, ma le fa”, dichiara Sophie Codegoni, e Alessandro Basciano replica: ” Non è vero, io sono un uomo con sani valori e sani principi. Litighiamo poco e ci amiamo tanto”.

