Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, primo bacio al Gf Vip!/ Arrivato l’atteso momento

Complice il vischio portato nella casa del Gf Vip per l’ultimo dell’anno, finalmente Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati andare al primo bacio, che i telespettatori attendevano ormai da tempo. Così per Sophie la giornata, che era partita con una lite in cucina con Soleil per via della preparazione del sugo per gli gnocchi – primo piatto del menu di capodanno gieffino – ha preso una piega decisamente più dolce; ed ha anche, finalmente, esaudito le attese dei fan, che trepidavano da tempo.

Sophie Codegoni "Pronta a lasciare il GF Vip se esce Alessandro"/ "Lui mi fa restare"

È da parecchio, infatti, che la complicità tra la giovane tronista e il corteggiatore tiene banco nei salotti tv e sui social.

Coccole, complicità, abbracci, scenate di gelosia, provocazioni, facevano presagire e sperare in un segno che ufficializzasse la relazione; anche durante l’ultimo aperitivo del giovedì sera, appuntamento fisso per i vip pensato proprio per favorire conoscenze e confidenze, la temperatura si è scaldata e la vicinanza è andata bel oltre i livelli di guardia.

Sophie Codegoni furiosa con Alessandro "perché cerchi di baciare le altre?"/ Lui "Vuoi la guerra o me?"

Sophie Codegoni, rotti gli indugi con Alessandro?

I due si sono punzecchiati – Sophie Codegoni ha fatto capire a Alessandro di temere lui volesse giocare e farla ingelosire, lui l’ha tranquillizzata su un suo reale interesse – e, vista l’atmosfera, ci si sarebbe aspettati il fatidico sigillo d’amore; bacio che però, fino ad oggi, non era arrivato. A questo punto ci si chiede se, rotti gli indugi, questo non sia il primo di una lunga serie. Sappiamo anche che le questioni di coppia, al Grande Fratello, da sempre tengono incollate le persone allo schermo, quindi anche ai fini del gioco questo flirt potrebbe portare qualche vantaggio a Sophie, oltre che salvare, in prima battuta, Alessandro dall’eliminazione nella prossima puntata.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sempre più intimi/ Arriverà il bacio?

Sophie Codegoni, le conseguenze con Jessica e Federica

Sophie Codegoni si è anche lasciata andare a un lungo momento di confidenze con Jessica e Federica per parlare delle sue impressioni riguardo Alessandro. Si fa cento film mentali” ha spiegato riferendosi alle incertezze del ragazzo. “Tutti i giorni mi chiede dimmi chi siamo”. Jessica invita Sophie a maggiore concretezza: “Per quello che vedo da fuori veramente vi cercate tutte e due, invece di dirglielo a parole prova a dimostrarlo con i fatti”. “Io preferisco fare cose che dirle” ha ribadito Sophie Codegoni, sottolineando come le cose abbiano preso una piega difficile da fermare a questo punto, ma che ha bisogno di maggiori certezze e senza sponde decise da parte di Alessandro sarà molto difficile trovarle.



