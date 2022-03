Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: una sitcom dopo il GF Vip?/ Il progetto…

Momento d’oro per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non solo in amore ma anche nel lavoro? Reduci dalla bellissima avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 2021, per Sophie e Alessandro potrebbe presto arrivare una nuova avventura che potrebbe riportarli nuovamente in televisione e ancora insieme. Come fa sapere il blogger Amedeo Venza, infatti, i due ex vipponi che, nella casa di Cinecittà si sono innamorati, potrebbero essere i protagonisti di una sitcom targata Mediaset.

“Belle notizie per i Basciagoni, che presto potrebbero prendere parte in una sit-com sulle reti Mediaset… il progetto dovrebbe partire il prossimo autunno su Italia Uno e i due potrebbero essere tra i protagonisti”, scrive Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram. Per la coppia che, nella casa del Grande Fratello vip ha dato vita a diverse dinamiche, l’autunno porterà una nuova gioia professionale?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornano in tv

Dopo aver trascorso mesi nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che, nella casa, hanno regalato liti, discussioni e riappacificazioni a sorpresa, potrebbero continuare a raccontare il proprio amore in una sitcom. In attesa di scoprire se il progetto di cui parla Amedeo Venza, i fans della coppia potranno godersi il loro ritorno in tv.

Sophie e Alessandro, infatti, questa mattina, hanno registrato l’intervista di coppia ai microfoni di Verissimo. Intervista che, probabilmente, potrebbe andare in onda sabato o al massimo domenica. Nel frattempo, sui social, i due vipponi non commentano le indiscrezioni sul presunto progetto televisivo e continuano a mostrarsi sereni, felici e innamorati.

