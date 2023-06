Sophie Codegoni e Basciano si sono lasciati?/ Dopo i rumors, parla l’amico Amedeo Venza e fa chiarezza

Crisi per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano?

Genitori da poco più di un mese della piccola Celine, nelle scorse ore, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno scatenato la preoccupazione dei fan con alcuni movimenti social sospetti. Prima lei e poi lui, hanno smesso di seguirsi su Instagram scatenando le ipotesi dei fan che hanno immediatamente pensato ad un litigio pesante tra i due. Per diverse ore, sia Sophie che Basciano sono rimasti in silenzio evitando di commentare i vari rumors. Tuttavia, a pronunciarsi sulla situazione è stato l’amico Amedeo Venza che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post commentando il tutto.

Sophie Codegoni "sogno di arrivare ad una conduzione"/ Alessandro Basciano "all'estero suono come dj"

“Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le mer*e che godono per le disgrazie altrui…mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti! Detto questo, io non vi dirà mai i ca**i delle persone a me vicine! Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori, mi limiterà sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli, e se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati! Qui non stiamo parlando di coppiette da 4 soldi, che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype!”, ha scritto Venza.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano "abbiamo trovato l'equilibrio"/ La coppia allontana le voci di crisi

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: crisi rientrata?

Dopo le varie voci di crisi, Alessandro Basciano ha rotto il silenzio condividendo tra le storie di Instagram una tenera immagine con la sua piccola Celine. A rassicurare tutti, però, sono stati prima Amedeo Venza e poi Deianira Marzano. Su Twitter, infatti, i due esperti di gossip, hanno smentito la crisi tra i Basciagoni.

“Basciagoni di tutta Italia!! State sereni”, ha cinguettato Venza. “E’ tutto super ok“, le parole, invece, usate da Deianira Marzano che ha poi aggiunto un cuore rosso. I due torneranno a seguirsi nuovamente sui social molto presto?

Sophie Codegoni smette di seguire Basciano sui social/ Crisi in corso o bug di sistema?

Basciagoni di tutta Italia!! State SERENI! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #Basciagoni — Amedeo Venza (@AmedeoVenza) June 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA