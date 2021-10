Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: altra notte di baci e coccole al GF VIP/ Attrazione fisica o è amore?

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno avuto la possibilità di vedere cosa pensano gli altri coinquilini della loro relazione. I più critici, ovviamente, sono stati Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri. L’influencer ha addirittura dichiarato di essersi avvicinata apposta all’imprenditore per far ingelosire la ex tronista, definendoli poi due “comodini”. Sophie non ha molto apprezzato i commenti degli altri vip, invitandoli a non giudicare il suo comportamento. Sonia Bruganelli, dallo studio, ha invitato i due ragazzi a viversi liberamente il loro rapporto. Anche Francesco, fratello di Gianmaria, ha incoraggiato l’imprenditore: “Con Sophie, dice che è solo attrazione fisica ma vediamo, perché se ti mostri per la persona che sei non ci saranno dubbi da parte sua”.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno accolto i consigli ricevuti e subito dopo la diretta si sono scambiati baci e coccole nel letto. Teneramente abbracciati nel letto i due hanno chiacchierato fino a tarda notte, mentre intorno a loro gli altri vip stavano già dormendo. Antinolfi ha confessato a Sophie di essere abituato a dormire con quattro cuscini da abbracciare, facendo sorridere l’ex tronista. Quando lei, invece, si è lamentata del caldo, Gianmaria le ha fatto notare che indossava una maglia sopra il pigiama: “Non pensavo di dormire in tre, con sette coperte sopra”, ha risposto Sophie. Poi l’imprenditore si è alzato in piedi e ha preso in braccio Sophie, adagiandola poi sul suo letto, che la ragazza condivide con Clarissa Selassié.

