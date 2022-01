Sophie Codegoni gelosa di Jessica Selassié/ Basciano: “Non è un problema mio”

Sophie Codegoni gelosa di Jessica Selassié

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni continua a essere gelosa dell’amica Jessica Selassié. Entrambe avevano messo gli occhi su Alessandro Basciano, tra gli ultimi arrivati dentro il reality, ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha preferito l’ex tronista. Nonostante tutto, Sophie continua a non gradire la vicinanza tra la principessa e Basciano. L’altro giorno la Codegoni ha fatto una scenata di gelosia al “fidanzato”: “Se io sto arrivando a fare il puzzle con te e vedo che c’è già Jessica…”. Ma Alessandro l’ha interrotta subito: “Non è un problema mio, è un problema tuo. Non è un problema di nessuno, non ci vedo niente di male. È stata più veloce, come al solito…”. Sophie ha cercato di giustificare la sua assenza dicendo che si trovava fuori a fumare: “Stavo fumando una sigaretta… Non ha senso che lei corra così”.

Il web contro Sophie: “Falsa, mette Jessica in cattiva luce”

Ma Alessandro Basciano non ha gradito il velato rimprovero di Sophie Codegoni e ha ribadito: “Non è un problema mio, non mi devo manco porre il problema”. Sui social in molti hanno criticato il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti dell’amica Jessica Selassié: “Sophie falsa fino all’osso con Jessica… Davanti le fa l’amica poi dietro la mette in cattiva luce con tutti… Spero che Jessica se ne accorga presto…”, ha scritto una ragazza sulla pagina Instagram GFvideo, commentando la scenata di gelosia di Sophie. E ancora: “Che FALSA SOPHIE che dice bugie. Lei non è voluta andare da lui! Lei fa di tutto per mettere in cattiva luce Jessica agli occhi di Ale”. Questa sera, venerdì 7 gennaio, Alfonso Signorini mostrerà a Jessica le parole di Sophie? Clicca qui per vedere il video di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

