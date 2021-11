Sophie Codegoni “Gianmaria Antinolfi sei uno schifoso!”/ “Per te non esisto più”

La nomination di Jessica: la lite tra Sophie e Codegoni

Scontro anche tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni dopo la puntata del Grande Fratello Vip a causa delle nomination palesi. Jessica Selassié, infatti, ha nominato Sophie, nonostante il forte legame di amicizia, per i racconti diversi che ascolta dall’imprenditore e dall’ex tronista sulle vicende che li riguardano. Dopo la puntata i due si sono affrontati di petto: “Sei veramente schifoso”, ha detto la ragazza, “Tu sei una bugiarda, immatura e maleducata”, ha replicato Antinolfi. Sophie è convinta che Gianmaria ingigantisca il loro rapporto, raccontando in giro versioni dei fatti poco veritiere: “Ti fai i castelli in aria Gianmaria! Ripigliati! Se una persona ti dice cento volte con educazione per non ferirti che non mi piaci e che non voglio avere a che fare con te…. Devi smetterla di farti i castelli in aria”.

Jessica Selassié è intervenuta cercando di calmare le acque spiegando il motivo per cui ha votato l’ex tronista di Uomini e Donne: “Sono i dettagli e i modi in cui me lo avete raccontato che mi hanno fatta sentire presa in giro. Lui me l’ha raccontato in un modo, tu in un altro…”. Ma le parole della principessa non hanno sortito l’effetto sperato: “Tu racconti in giro cose che non sono vere!”, è sbottato Sophie Codegoni. Prima di lasciare la stanza, visibilmente alterata, la ex tronista ha voluto chiarire una volta per tutte il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi: “Molla, perché non voglio avere a che fare con te. Io per te non esisto”. Sui social in tanti si schierano con l’imprenditore napoletano: “Sophie e Soleil anche basta prendersela con Gianmaria soprattutto Sophie va avanti solo per quello ha stancato” e “Sophie è diventata una bugiarda cronica”, hanno scritto du utenti su Instagram

