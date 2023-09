Sophie Codegoni: “Grande Fratello 2023? Ecco quale coppia mi piace”/ “Conosco Letizia, era mia amica, poi…”

Sophie Codegoni parla delle coppie del Grande Fratello 2023: “Ecco chi mi piace”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati i protagonisti dell’ultimo appuntamento di Casa Chi e hanno detto la loro sulla nuova edizione del Grande Fratello. In particolare i due ex concorrenti, oggi una coppia con una figlia, si sono sbilanciati su alcune coppie che potrebbero nascere nella Casa.

“Parlando di gossip a livello di coppie io sto vendendo un po’ di ship tra Anita e Vittorio. – ha esordito Sophie – Poi lei è divisa con Garibaldi, poi dicono sia fidanzata però a me personalmente Anita e Vittorio piacciono tantissimo. Non so se saranno i nuovi Basciagoni ma a me piacciono. A livello di simpatia Anita e Garibaldi starebbero da Dio, però mi ricorda quel mood di coppia di After…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sbilanciano sui concorrenti del Grande Fratello 2023

Sophie ha poi spiegato che una concorrente era sua grande amica: “Massimiliano l’hanno shippato con Letizia. Io lei la conosco, era una delle mie migliori amiche quando abitavo a Riccione. Loro li sta shippando, poi su Tik Tok sono incredibili che fanno proprio i video con la musica sexy di loro che ballano, sono fantastici però non so. Lei me la ricordo che eravamo tanto piccole, lei di un’umiltà incredibile, carina, simpatica, una brava ragazza. Poi l’ho persa di vista e oggi non so ma prima proprio carina.”

Anche Alessandro Basciano ha ammesso di conoscere alcuni dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello: “Samira di vista sì, l’abbiamo incontrata ad un evento perché poi facciamo parte della stessa agenzia ed è Samira. Conosco anche Ciro, ogni tanto ci scrivevamo però poi è entrato nella puntata successiva, l’ho visto ieri. Lui ti posso dire che è un personaggio che mi piace tanto, sicuramente ha tanto da dare e da raccontare.”











