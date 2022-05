Sophie Codegoni, i rapporti con Fabrizio Corona? / “Ho scoperto che alcuni patti…”

Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni torna a parlare di Fabrizio Corona

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 vivendo sotto i riflettori la sua lovestory con Alessandro Basciano, conosciuto per la prima volta nella Casa dei vipponi, e ora Sophie Codegoni torna a far parlare di sé e il motivo è una lunga intervista concessa a Fanpage. Nell’intervento post-Grande fratello vip 6, in particolare, incalzata sui suoi attuali rapporti con il manager nonché ex storico, Fabrizio Corona, la modella fa sapere di aver maturato la scelta di chiudere in definitiva con il re del marketing ed ex re dei paparazzi.

Questo, dal momento che in una recente intervista concessa a Chi magazine, durante la sua permanenza nella Casa, Corona ha rilasciato dichiarazioni pungenti sulla coppia gieffina, in particolare sul fidanzato Alessandro Basciano, tanto da indispettirla fortemente: “Ho sentito dichiarazioni in cui veniva offeso il mio fidanzato”. Ma non è tutto. Alla base della scelta di chiudere in definitiva i rapporti con Fabrizio Corona anche delle querelle in campo lavorativo: “Una volta uscita dalla Casa inoltre ho scoperto che alcuni patti lavorativi non sono stati rispettati. Ci sono state diverse mancanze di rispetto anche sui social”.

L’affondo di Sophie Codegoni lanciato all’ex Fabrizio Corona

Nel corso dell’intervento a mezzo stampa, quindi, Sophie Codegoni inoltre rilascia testuali dichiarazioni pungenti sul conto dell’ex storico: “Oggi quindi non c’è e non ci interessa avere nessun tipo di rapporto. Sinceramente questo suo atteggiamento non mi tocca, so che lo fa per fare “hype” e che probabilmente le cose che dice non sono neanche quelle che pensa davvero. Fa un gioco a senso unico”.

Ma cosa aveva rilasciato sul conto di Alessandro Basciano, Fabrizio Corona? Nell’intervento “incriminato”, l’ex re dei paparazzi si era così espresso sul conto della coppia nata al Grande fratello vip 6: “Sophie è una ragazza che a soli vent’anni ha una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze, è abituata a frequentare gente grande e contesti importanti. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui deve avere una mentalità da grande e lasciarle spazio, altrimenti rischia di soffocarla. Uno che perde la pazienza facilmente, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Forse è troppo per lui”.

