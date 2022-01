Sophie Codegoni in lacrime per Alessandro Basciano/ Un continuo tira e molla “non possiamo continua così”

Sophie Codegoni: in lacrime per Alessandro Basciano

Le vicende sentimentali di Sophie Codegoni continuano a tenere banco dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dopo il rapporto altalenante con Gianmaria Antinolfi, l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata in maniera molto decisa ad Alessandro Basciano, entrato nella casa solo da poche settimane. Durante la diretta dell’ultima puntata Sophie è stata chiamata in causa da Alfonso Signorini per parlare della loro relazione. Il presentatore ha sottolineato quanto si noti una certa alternanza di umori all’interno della coppia, con numerose discussioni che sembrano aver messo in ombra il sentimento nato tra loro. Sophie ha cercato di spiegare a modo suo i motivi dei recenti dissapori con Alessandro, cedendo dopo poco all’emozione. In lacrime ha spiegato di sentirsi a volte costretta a limitare le proprie dimostrazioni d’affetto. In particolare, ha sottolineato quanto la faccia soffrire il fatto che determinati gesti e attenzioni non vengano realmente apprezzati dalla persona al suo fianco, nonostante tutta la sua buona volontà.

Alessandro Basciano, ultimatum a Sophie/ "Se devo sempre litigare allora sto da solo"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: guerra e pace

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno passato un weekend burrascoso dentro la casa del Grande Fratello Vip. I due sono arrivati quasi alla rottura. “Mi fa il pippone. A me, sinceramente avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente. Ma secondo te ho bisogno di te? Ti ho conosciuta non mi va più e fatti la tua strada. Meno male che mi sono accorto in tempo della tua maturità”, ha sbottato Basciano, mentre Sophie è poi scoppiata in lacrime. Nelle ultime ore i due hanno cercato di chiarirsi e trovare un punto di incontro, teneramente accoccolati sul pouf in giardino. “Non è che possiamo continuare così, non puoi tutti i giorni fare cento passi indietro”, ha detto la modella. E ha aggiunto: “Se tu non vedi che io ti apprezzo vuol dire che sei insicuro Ho bisogno di portarti nella mia vita ed entrare nella tua. Ma non posso mettermi a rincorrerti“. Alessandro Basciano ha quindi invitato la ragazza a fare la “zecca”: “Vuoi stare attaccata a me? Allora fallo, facciamolo finalmente!“.

