Sophie Codegoni in ospedale: “Dolori al rene”. Come sta?/ “I medici stanno capendo…”

Sophie codegoni in ospedale

Sophie Codegoni, al sesto mese di gravidanza, svela di essere ricoverata in ospedale. Dopo essere scomparsa dai social, l’ex tronista di Uomini e Donne che, nella casa del Grande Fratello Vip ha incontrato Alessandro Basciano con cui sta mettendo su famiglia, con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha svelato di essere in ospedale per un dolore al rene che l’ha convinta a sottoporsi ad una serie di esami clinici per scoprire la causa del dolore. Sophie, con aria serena e Alessandro Basciano al proprio fianco, ha così voluto rassicurare tutti i fan che la seguono.

“Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena”, ha detto la futura mamma.

Sophie Codegoni rassicura i fan

Sophie Codegoni spiega che dovrà restare qualche giorno in ospedale per sottoporsi ad una serie di controlli per capire la causa del suo malessere. “Erano due notti che non riuscivo a dormire. Ieri un male terrificante, quindi ho fatto un’ecografia al rene. E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale”, ha spiegato l’ex vippona.

Sophie, poi, ha anche inquadrato il fidanzato Alessandro Basciano mostrandogli il letto vuoto al suo fianco, pronto ad accoglierlo. Sempre bellissima, Sophie ha voluto rassicurare tutti sperando di poter presto tornare a casa.

