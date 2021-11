Sophie Codegoni/ “Non voglio Gianmaria” e indossa il suo maglione al GF Vip

Sophie Codegoni in nomination: lascia il GF Vip?

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip per Sophie Codegoni non è stata delle migliori. Da parecchi giorni a questa parte, infatti, si è ritrovata a essere oggetto di invidie da parte di gran parte della componente femminile della casa, cosa che l’ha portata alla nomination ed è per questo che adesso rischia di essere eliminata definitivamente. Purtroppo Soleil Sorge è stata eletta dal pubblico come la preferita e ha mandato al ballottaggio proprio Sophie. L’ex tronista non si è mostrata troppo ferita o stupita, se non quando ha scoperto che anche una delle persone a cui tiene di più, Manila Nazzaro, ha deciso di nominarla. Con quest’ultima, infatti, lei ha sostenuto di avere sempre portato avanti un rapporto basato sulla fiducia reciproca. Una volta tornate in salotto, Sophie e Manila si sono confrontate.

Secondo l’ex Miss Italia l’atteggiamento di Sophie nei confronti di Gianmaria è troppo severo e rigido, ed è questo il motivo per cui ha deciso di fare il suo nome. Secondo Sophie, però, queste scuse non reggono e confermano solo la falsità che c’è stata finora nel loro rapporto. Inoltre Soleil ha dichiarato in confessionale di trovare Sophie molto noiosa e poco originale.

Chi sbaglia Sophie Codegoni o Gianmaria Antinolfi?

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni ha voluto ribadire quel che pensa di Gianmaria Antinolfi. Parlando con Manila Nazzaro, con cui ha ricucito il rapporto Carmen Russo e Jessica Selassié ha detto: “A parte il fatto che io non mi prenderei mai gioco di una persona e non vorrei mai stare qui dentro perché creo cose fake. Se voi un giorno mai mi vedrete avere un rapporto che va oltre questo con Gianmaria è perché sto fingendo, perché io non lo vorrei mai”. Le tre vip capiscono quello che dice l’ex tronista, ma allo stesso vogliono sapere le reazioni che il suo atteggiamento provoca nell’imprenditore: “Lui ride, e io gli dico che non sto scherzando”. Sui social, però, in molti criticano la ex tronista: “Sophie mentre indossa il maglione di Gianmaria giura sui suoi genitori che non avrà mai una storia con Gianmaria e due giorni fa ha detto “io non chiudo le porte a nessuno”, ditemi se avete mai visto una scena più ambigua di questa…” e “Ma quanto è falsa Sophie che adesso all’improvviso si avvicina a Soleil perché gli fa comodo e va contro Gianmaria”.

