Sophie Codegoni nuovo flirt con Gianmaria Antinolfi?/ “Non chiudo mai le porte in faccia…”

Sophie Codegoni: una ruota di scorta per Alex Belli?

Dopo la puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha voluto confrontarsi con Alex Belli per alcune cose emerse durante la diretta, che l’hanno fatta sentire come una ruota di scorta: “È brutto far passare un’amica come una persona usata per far ingelosire Soleil”, ha detto l’ex tronista aggiungendo che si sarebbe aspettata un commento da parte dell’attore per difenderla, per precisare che tra loro c’è sempre stato un bel rapporto a prescindere dal momento di allontanamento che lui ha avuto con Soleil Sorge.

Inoltre non ha apprezzato la risata tra lui e Soleil dopo il commento di Alfonso: “Chissà adesso che fine faranno Gianmaria e Sophie…”. Sophie ha quindi voluto ribadire la sua posizione: “Io mi avvicino alle persone per la sincerità che hanno”.

Sophie Codegoni: cambia idea su Gianmaria Antinolfi?

Nella puntata di venerdì, Sophie Codegoni avrebbe voluto votare Gianmaria Antinolfi, ma non le è stato possibile a causa dell’immunità: “La volta scorsa l’ho nominato per capire chi è Gianmaria? Questa volta lo avrei nominato perché ho capito chi è: un falso”, ha detto la ex tronista di Uomini e Donne ad Alex Belli. E ha aggiunto. “Magari un giorno cambierò idea”. In queste ultime ore, Sophie Codegoni è tornata a parlare dell’imprenditore con Miriana Trevisan, che nei giorni scorsi ha accolto lo sfogo di Gianmaria: “Quello che ho visto è quello che mi ha fatto vedere. Quello che ha fatto con me, mi ha fatto pensare delle cose… Io non chiudo mai le porte in faccia a nessuno. Se capirò che sto sbagliando chiederò anche scusa”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nelle scorse settimane Sophie aveva più volte detto non credere nella sincerità dell’imprenditore: è pronta a cambiare idea? Parlando con Miriana, Sophie ha ribadito di considerare Gianmaria un bravo ragazzo e di apprezzare i piccoli gesti e le attenzioni che le riserva quotidianamente. Ma per il momento non ci sono state ancora quelle dimostrazioni concreti di cui ha bisogno per cambiare idea su di lui .

