Sophie Codegoni “Pronta a lasciare il GF Vip se esce Alessandro”/ “Lui mi fa restare”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno ormai vivendo una vera e propria storia d’amore nella Casa del Grande Fratello Vip. C’è però da dire che sono tanti i dubbi che questo avvicinamento ha scatenato tra i coinquilini, tanto che è stata proprio Sophie ad avere uno sfogo con Miriana Trevisan, dicendosi stufa di questo atteggiamento. “Sono stufa, mi dicono che mi prende in giro o che mi vuole soltanto qui dentro. – ha esordito la Codegoni, stando a quanto riporta Biccy. Così ha proseguito: – Jessica ad esempio mi ha detto che anche tu Miri le hai detto che non lo vedi vero. Ormai continuano a dire che è falso, che non è realmente interessato a me, o che magari ha solo attrazione fisica. Ma a te chi ha detto che lui non è davvero interessato?”

Sophie ha quindi tenuto a ribadire di tenerci davvero a lui: “Io con lui sto tanto bene, sono 15 giorni che ci dormo insieme, ci rido e ci scherzo e penso di non essere frenata. In più credo di essere rinata.”

Sophie Codegoni ha quindi ammesso che anche il rapporto con Gianmaria Antinolfi è migliorato negli ultimi giorni: “Soprattutto la cosa che fa capire la cosa che sono sincera e chiara è che continuo ad essere amica di Gianmaria. Perché con lui sono sempre stata limpida. E infatti adesso stiamo senza problemi insieme io, lui, Ale e anche Federica. Qui invece vogliono sempre trovare i problemi e adesso vedono del marcio in Ale. Continuano a dire che mi prende in giro, io invece continuo a vivermela. Dovrei non vivermela?” Infine Sophie ha confermato di essere presa da Alessandro a tal punto da essere anche disposta al lasciare la Casa qualora fosse lui l’eliminato di questa sera: “Questo è il mio percorso, ok però non so cosa succederà stasera, fidati. Per le sensazioni belle che sento, se lui (Alessandro) stasera esce, io potrei uscire perché per me lui adesso é quella cosa che mi fa stare qui”.

