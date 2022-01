Sophie Codegoni/ Rapporto chiuso con Jessica Selassié o confronto in diretta?

Sophie Codegoni: l’avvertimento di mamma Valeria

Negli ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip si sta parlando molto dell’amicizia, ormai finita, tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Chiusa la conoscenza con Gianmaria Antinolfi, Sophie si è avvicinata subito ad Alessandro Basciano, che ha attirato l’interesse anche della principessa etiope. Jessica è stata più volte accusata di voler in qualche modo soffiare il ragazzo alla Codegoni. Per questa ragione, nell’ultima puntata del GF Vip, ha voluto dare il proprio parere anche Valeria Pasciuti, madre di Sophie, in un confronto a tre. La figlia è stata rincuorata e spronata a dare il meglio di sé, forte del suo percorso e delle amicizie importanti strette all’interno della casa. La madre l’ha però avvertita di stare attenta ad alcune amicizie poco veritiere puntando il dito proprio contro Jessica. Quest’ultima ha raggiunto madre e figlia il giardino dove ha subito una vera e propria ramanzina da Valeria, la quale ha voluto sottolineare quanto la principessa stesse facendo una brutta figura nel comportarsi così nei confronti di un’amica. Arrivato il consueto momento della nomination Sophie ha confermato i dissapori facendo proprio il nome di Jessica.

Jessica Selassié sentenzia "Sophie amica? Sono sempre stata sola"/ "Mie migliori amiche sono le mie sorelle"

Sophie Codegoni e Jessica Selassié: ci sarà un chiarimento?

Nelle ore successive alla diretta le due ormai ex amiche non sono riuscite ad avere un confronto, ma hanno parlato della loro situazione con altre persone. Jessica Selassié si è confidata con Federica Calemme: “Se per lei il rapporto è chiuso va bene, sono sempre stata da sola. Se per lei non conta me ne farò una ragione”. Sophie Codegoni, invece, ha parlato con Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge, sempre al suo fianco nei momenti di difficoltà: “Io posso parlarci ma quel rapporto che c’era non ci sarà più. Quello che dice mia mamma lo ascolto”. Il riavvicinamento tra Sophie e Soleil non è certo passato inosservato dentro la casa del Grande Fratello Vip. Lulù Selassié, sorella di Jessica, ha voluto mettere in guardia l’amica Sophie su Soleil: “Ha fatto piangere tutti, anche Manila. Cerca di non avere tutta sta confidenza”. L’ex tronista ha rassicurato l’amica dicendole che il rapporto tra loro non è cambiato. “È una persona che la sta usando per dar fastidio a me e Jessica e perché lei non ha più nessuno che gli da corda”, ha sentenziato Lulù parlando con Miriana. Sophie e Jessica troveranno il modo di chiarirsi? O la loro amicizia è definitivamente arrivata al capolinea?

