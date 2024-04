Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme? “In Egitto con la figlia Celine”/ Gossip acceso

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ritorno di fiamma? “Lei lo ha raggiunto in Egitto con la figlia Celine Blue”

Nell’ottobre scorso Sophie Codegoni, in lacrime e disperata, nel salotto di Silvia Toffanin aveva annunciato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano. L’ex Bonas di Avanti un altro aveva accusato il dj di averla tradita con una sua ex fidanzata durante un soggiorno di lavoro a Ibiza. I tradimenti, tuttavia, non sono stati l’unico motivo della separazione. Sophie Codegoni a Verissimo aveva confessato di essere vittima di violenza psicologica e comportamenti tossici da parte di Alessandro Basciano. Mentre quest’ultimo ha respinto le accuse definendo la ragazza ‘plagiata da terzi’.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno insieme?/ Pizzicati al luna park con la piccola Celine

Dopo mesi, però, pare che tra i due i rapporti siano più sereni e c’è già chi ipotizza che ci sia stato un ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il dj è volato a Sharm el-Sheikh per alcuni eventi e serate in programma. Sophie Codegoni ha deciso di seguirlo e di portare con se anche la piccola Celine Blue. Nonostante non abbiano postato foto e video insieme sui social, la coppia ha taggato su Instagram le stesse location e gli stessi alberghi in cui alloggiano nella città egiziana. Insomma, sono ritornati insieme?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposano?/ Lui le ha fatto la proposta ma lei...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono ritornati insieme? Gossip acceso

Non è passato inosservato sui social il fatto che sia che Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano si trovano entrambi in Egitto con la figlia Celine Blue ed i fan sognano il ritorno di fiamma. Del resto che fosse tornato il sereno tra i due si vocifera già da giorni. Inizialmente Sophie in un’intervista concessa a EG Magazine aveva rivelato: “Siamo due genitori, la cosa che ci interessa di più in assoluto è avere una situazione serena. Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme per Celine”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme?/ “Chi li ha visti non ha dubbi…”

E più di recente è stato il magazine Chi ad immortalare i tre insieme in un luna park al Milano in una serie di scatti con a corredo: “Si stanno riavvicinando.” E non è tutto, perché oltre a Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano con la piccola Celine Blue era presente anche la mamma dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Valeria Pasciuti. In passato i rapporti tra quest’ultima ed il dj sono stati tutt’altro che ottimi ma adesso pare che tutto sia più sereno per il bene della piccola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA