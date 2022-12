Sophie Codegoni, retroscena sul primo figlio / “Non volevo dirlo a papà, poi…”

Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventano genitori

Può dirsi la coppia superstite del Grande Fratello vip 6, quella che Sophie Codegoni forma con Alessandro Basciano, e ora i due attendono il loro primogenito in tempi da record. A dispetto dei detrattori della coppia, molti dei quali non avrebbero mai scommesso sulla longevità dell’amore tra i due volti TV -sbocciato con l’incontro galeotto che avveniva nella Casa del Grande Fratello vip- Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si aggiudicano uno spazio esclusivo tra le pagine di Chi magazine, celebrando così la notizia del frutto della loro lovestory, il primogenito in arrivo. In una delle nuove immagini esclusive della coppia ex Grande Fratello vip, Alessandro (33 anni) stringe tra le sue mani Sophie (22 anni) che é al quarto mese della gravidanza del loro primogenito, dopo la promessa di matrimonio che i due celebravano a grande sorpresa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022. Gli innamorati preannunciano che la loro primogenita Celine nascerà a metà maggio nel nuovo anno alle porte, 2023. “LEI HA SOLO VENTUN’ANNI E STIAMO INSIEME

DA MENO DI UN ANNO? -replica, quindi, lui ai detrattori-, NON C’E MOMENTO GIUSTO, NON PUOI SAPERE QUELLO CHE TI RISERVA IL FUTURO».

Alessandro Basciano é già padre di un figlio, Nicolò, che lui ha avuto da una precedente lovestory con Clementina Deriu, e proprio il piccolo chiedeva all’ex gieffino un fratellino qualche mese fa: “proprio quest’estate -racconta il fascinoso ex Grande Fratello vip- quando Nico era in vacanza con noi due, ci aveva detto: “Vorrei un fratellino o una sorellina”. Gli avevo risposto: “Ma vai dalla mamma, no?”.

Il retroscena di Sophie Codegoni sulla notizia della gravidanza

E, inaspettatamente, é arrivata la notizia della gravidanza di Sophie Codegoni, che farà

concretizzare alla presentatrice del web-format Casa chi il sogno della maternità. La futura nonna e mamma di Sophie, Valeria Pasciuti, intanto avrebbe già fatto sapere che non vorrà farsi chiamare “nonna”, ma si farà chiamare zia dalla nipotina in arrivo, come riprende Alessandro. E Sophie Codegoni, nel racconto di un retroscena, svela poi che non riusciva a comunicare al papà Stefano Codegoni la notizia della gravidanza:” Sì, non ce la facevo a dirgli che la sua bambina l’avrebbe reso nonno, così glielo abbiamo detto all’ultimo, nel corso di una telefonata a mezzanotte, commentando la cena…”. E ancora: ” Siccome non ci credeva, abbiamo iniziato a mandargli una raffica di ecografie”. Quindi: “Lui mi ha detto: “No, ma vai tranquilla, dimmelo così, fra un risotto e un ossobuco”.

