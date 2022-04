Sophie Codegoni “sfida” i genitori su Alessandro Basciano/ “Con lui sono serena, basta ostacoli”

Sophie Codegoni si apre sull’amore con Alessandro Basciano, dopo il Grande fratello vip 6

Procede a gonfie vele l’amore con Alessandro Basciano per Sophie Codegoni, così come la stessa ex Grande fratello vip 6 rende noto in un un intervento concesso a mezzo stampa. L’occasione che lei ha per tornare a parlare di sé, è una lunga confidenza fatta a Di più magazine, dove lei palesa che in famiglia vi siano dei dissapori legati alle opinioni maturate dai genitori rispetto alla sua lovestory in corso, avviata nella Casa del Grande fratello vip 6 con l’ex Temptation island, Alessandro Basciano. I genitori dell’influencer, Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni, nutrirebbero delle perplessità sulla storia che vede Sophie protagonista insieme ad Alessandro, con la grande preoccupazione che l’influencer ex tronista di Uomini e donne possa tornare a soffrire ancora per amore di un uomo. Dubbi che, però, Sophie Codegoni frena sul nascere, nel suo intervento concesso tra le pagine del noto rotocalco di gossip, dove – non troppo velatamente- si scrive una missiva di “sfida”, da lei destinata ai genitori ormai separati.

“Vi siete preoccupati perché ho già sofferto nella vita – è il messaggio che Sophie indirizza ai diretti interessati, rassicurandoli sul conto del fascinoso palestrato, Basciano-, perché qualche tempo fa un uomo ha fatto del male alla mamma. Da allora ho iniziato a non fidarmi più degli uomini. Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea. Con lui sono serena”.

A quanto pare, inoltre, Sophie Codegoni sembra fare sul serio con Alessandro Basciano, suo attuale compagno che l’ha fatta capitolare dopo il naufragio della relazione amorosa avviata con Fabrizio Corona. I due fidanzati vip sono andati a convivere in una casa a Milano, con l’ex Temptation island che ha deciso di lasciare Madrid e di tornare a fare residenza in Italia, per amore di Sophie Codegoni. Ma non è tutto. Sophie ha le idee chiare anche sul piano professionale: è ormai accantonata l’idea di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, dal momento che intende proseguire la carriera nel mondo dello showbiz. Si prevede una sitcom per i due ex Grande fratello vip 6 in cantiere, inoltre, dopo la Casa vissuta in tv dai due compagni per la pell. Gli ex gieffini sognano un matrimonio e dei figli, per una famiglia allargata con il figlio di lui, Nicolò Basciano.

