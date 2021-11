Sophie Codegoni si palpa il seno come Carmen Russo/ “Ecco come fa” imbarazzo e risate

Simpatico siparietto al Grande Fratello VIP 2021 tra Sophie Codegoni e Carmen Russo. La prima si lancia in una divertente imitazione della coinquilina, dopo che quest’ultima – durante le nomination finali della puntata – dice di portare nel cuore il marito Enzo Paolo e la sua adorata figlia Maria. Sophie Codegoni, divertita dalle movenze plateali di Carmen, regala al pubblico un’imitazione genuina e autentica dell’iconica coinquilina.

Sophie Codegoni imita Carmen Russo tra le risate di Signorini

Così ad un certo punto Sophie si prende la scena: “Ecco come fa Carmen…”. E la imita, palpandosi il seno e mimando simpaticamente la sua concorrente: “Così fa lei…li porta nel cuore”. Anche Alfonso Signorini si fa coinvolgere nella gag e in preda alle risatechiede a Sophie di ripeterla. E giù le risate per le concorrenti gieffine, ma anche e soprattutto per Carmen Russo, che non la prende troppo sul serio mente osserva, un po’ imbarazzata, l’imitazione della Codegoni.

