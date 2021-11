Sophie Codegoni, Soleil: “Sei scesa nella mia black list”/ Strategia prima delle nomination?

Sophie Codegoni ha davvero chiarito con Manila Nazzaro?

Sophie Codegoni si è salvata ancora una volta e non ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata di oggi, Sophie non è in nomination ma il suo voto a Manila Nazzaro, finita al televoto, ha fatto molto discutere. Secondo la ex Miss Italia, Sophie avrebbe potuto nominare Soleil, con cui ha un legame conflittuale: “Non sei mai stata in Nomination, capisci che non continuo a dare il carico su una persona”, ha risposto l’ex tronista di Uomini e Donne, spiegando di non aver votato Soleil avendolo già fatto molte. Ma Manila ha inguanto che Sophie si sia messa d’accordo con le tre principesse Selassié, aggiungendo di essere rimasta molto delusa dalla nomination di Clarissa con cui ha instaurato un forte legame, quasi materno. “Lei ci rimane male che spesso viene non ascoltata e non capita”, ha detto Sophie cercando di spiegare il punto di vista della giovane principessa.

Sophie Codegoni "Mi sono rotta le pal*e di queste ingiustizie"/ "Nessuno dice niente perché è Soleil"

Sophie Codegoni guadagni punti con Soleil Sorge

Poco dopo Sophie Codegoni ha accolto lo sfogo della principessa Clarissa Selassié, dispiaciuta per la reazione di Manila Nazzaro in seguito alla sua nomination: “Mi sono sentita attaccata personalmente, non sono né falsa, né meschina, né traditrice”. Anche Sophie non è riuscita a capire perché tutti pensino che si siano coalizzate. “Noi sicuramente abbiamo tanto da imparare e da crescere”, ha concluso la modella. Dentro la casa del Grande Fratello Vip c’è stato un ulteriore riavvicinamento tra Sophie e Soleil Sorge. L’influencer, infatti, ha molto apprezzato la cena preparata dall’ex tronista: “Erano di una bontà…”, ha detto invitandola a cucinare più spesso queste pietanze. E dopo ha serie di complimenti le ha detto: “Sei appena scesa ancora nella mia black list”.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni si palpa il seno come Carmen Russo/ "Ecco come fa" imbarazzo e risateSophie Codegoni attacca Katia Ricciarelli per difendere Miriana Trevisan/ È tutta strategia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA