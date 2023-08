Sophie Codegoni, toccante dedica alla figlia Celine che compie 3 mesi/ “Felicità e amore indescrivibili”

Sophie Codegoni fa una dolce dedica alla figlia Celine per i suoi primi 3 mesi di vita

Il 12 maggio Sophie Codegoni dava alla luce la sua bambina. Dall’amore col compagno Alessandro Basciano nasceva infatti Celine, una bellissima bimba che oggi compie 3 mesi di vita. Un giorno speciale che Sophie ha voluto festeggiare anche sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato alcuni scatti insieme alla bambina, accompagnati da una lunga e toccante dedica alla figlia.

“3 Mesi..3 Mesi di noi..3 Mesi d’amore..3 Mesi di scoperte quotidiane.” ha esordito Sophie nel lungo messaggio in cui racconta l’esperienza di diventare madre, tra gioie e paure. “Se penso al giorno che abbiamo saputo di aspettarti mi si gonfiano gli occhi di lacrime di gioia e di paura. – ha continuato – Mese dopo mese mi chiedevo come sarebbe stata la nostra vita e se fossimo stati all’altezza di crescere una creatura che avrebbe dipeso da noi. I mesi passavano e la voglia di vederti cresceva dentro di me…”

Sophie Codegoni alla figlia Celine: “Speriamo di essere sempre all’altezza”

Con la nascita di Celine però le cose per Sophie sono cambiate: “Non esistono parole per esprimere la felicità e l’amore che ho provato; – ha raccontato l’influencer ed ex gieffina nel post di Instagram – le paure cominciavano a sparire perché i tuoi sguardi, le tue movenze mi rassicurano e mi fortificano giorno dopo giorno.” La toccante dedica alla figlia si conclude con parole di speranza: “Amore mio speriamo di essere sempre all’altezza e di assicurarti una Vita piena di gioia e di amore perché per noi conta solo questo. Grazie di esistere.”

