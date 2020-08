Sophie Codegoni, tronista di Uomini e donne/ “Pupilla” di Chiara Ferragni e…

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima registrazione di Uomini e donne, quella che andrà in onda dal 7 settembre. Contro ogni previsione, il programma di Maria de Filippi andrà in onda una settimana prima del previsto, quindi a partire da lunedì prossimo, portando sullo schermo il trono classico e quello over insieme nello stesso studio confermando così questo mix che terrà insieme senior e giovani cambiando anche la “struttura” e le posizioni all’interno dello storico studio di Uomini e donne. Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che tra i tronisti è presente anche la bella modella 18enne Sophie Codegoni. Il suo volto pulito (ma bellissimo) sta creando scompiglio in rete tanto che il suo profilo social è stato già preso di mira a colpi di like ma la cosa che è subito venuta a galla non è tanto il suo fisico da paura quanto che questo le permetta di essere “pupilla” di Chiara Ferragni.

LA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE “PUPILLA” DI CHIARA FERRAGNI

Secondo i primi rumors si di lei sembra che Sophie Codegoni viva a Milano dove lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni anche se sogna di diventare una dentista e di lavorare nello studio di famiglia. I suoi sono divorziati ma sicuramente questo non le ha impedito di avere un ottimo rapporto con loro e, in particolare, con il padre, al quale ha fatto una dedica importante sui social in tempi non sospetti scrivendo: “Caro papà, un giorno forse troverò il principe azzurro,ma tu rimarrai sempre il mio grande re!”. Partecipare a Uomini e donne le permetterà di trovare questo principe azzurro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA