Sophie Codegoni umilia Gianmaria e Soleil lo spiazza/ “Se solo avessi voluto…”

Sophie Codegoni sembra essersi stufata di Gianmaria Antinolfi. Non apprezza il suo modo di fare, ma non solo: a volte si sente irritata dai suoi comportamenti. “Tra me e Gianmaria non c’è dialogo”, spiega durante la diretta del Grande Fratello VIP. “Ci guardiamo fino alle 8 di sera, poi arriva e mi da qualche carezza. Fino al quinto giorno va bene, dopo il quinto vorrei altro…”. Tra i due litiganti si inserisce Soleil Sorge, simbolo divisivo nel rapporto mai decollato tra Antinolfi e Sophie: “Se ci fosse stata la mia volontà probabilmente…”.

Gianmaria Antinolfi tra Sophie e Soleil: “manca naturalezza”

Soleil è certa che Gianmaria sarebbe ai suoi piedi se solo lei volesse. Ma lui respinge le insinuazioni: “Per Soleil ho provato sentimenti davvero molto forti ma mi sono accorto che non era il mio tipo donna come io non ero il suo tipo di uomo, non c’è mai stata malizia nei suoi confronti”. Interpellato da Signorini, dice la sua anche Alex Belli, che forse vede più lontano degli altri: “Secondo me è nato tutto come un gioco. Penso che Sophie vuole un uomo complice e in questo momento Gianmaria non è così”. Pure Alfonso pare dello stesso avviso: “Mancano delle attenzioni, manca il coinvolgimento fisico ed emozionale”.

