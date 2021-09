Sophie Codegoni vs Andrea Casalino/ “Più bella nelle foto? Quando entri cambi idea”

Questa sera, lunedì 13 settembre, inizia la sesta edizione del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla diretta alcuni futuri inquilini della casa stanno già facendo discutere. Andrea Casalino, concorrente del GF Vip, ha rilasciato un’intervista a Tv Blog in cui ha parlato di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e sua futura coinquilina: “Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince”. Il modello attore ha aggiunto che non mette in dubbio la bellezza di alcune concorrenti del GF Vip ma di essere alla ricerca della “classica ragazza della porta accanto”. La frecciatina di Casalino non è di certo passata inosservata e pronta è arrivata la risposta di Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni e Andrea Casalino: scintille prime del Grande Fratello Vip

Sui social è subito circolata la dichiarazione di Andrea Casalino su Sophie Codegoni. Secondo il modello, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è una bellissima ragazza, ma dal vivo è diversa rispetto alle foto che vediamo sui social. Dopo aver letto le parole del suo futuro coinquilino, Sophie Codegoni ha deciso di rispondere: “Mi sa che quando entri cambi idea”, ha scritto su Instagram. Cosa succederà quando Sophie Codegoni e Andrea Casalino si ritroveranno faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip 6? L’ex tronista riuscirà a dimostrare di essere bella dal vivo tanto quanto appare nelle foto sui social? O invece tra i due concorrenti ci saranno subito tensioni? Sia Sophie Codegoni che Andrea Casalino dovrebbero entrare nella seconda puntata del reality show, in onda venerdì 17 settembre, sempre in prima serata su Canale 5.

