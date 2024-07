Sophie Cross – Verità nascoste 2, anticipazioni puntata 23 luglio 2024/ La morta di una giovane atleta

Sophie Cross – Verità nascoste 2: cosa accadrà nella seconda puntata

Sophie Cross – Verità nascoste 2 tornerà in onda martedì 23 luglio, in prima serata su Raiuno, con la seconda e penultima puntata della stagione composte da tre puntate durante le quali Sophie, senza abbandonare la speranza di poter ritrovare e riabbracciare suo figlio, continua ad occuparsi di vari casi di omicidio spesso molto complicati. Nella prima puntata si è occupata della morte di un bibliotecario la cui vita non era affatto così limpida essendosi costruito un’esistenza parallela mentre nella seconda puntata, in onda la prossima settimana, dovrà concentrare le sue doti investigative su un caso abbastanza complesso.

Sophie Cross, insieme al marito il commissario Thomas Leclercq, si occuperà della morte di una giovane atleta non riuscendo, tuttavia, ad individuare il potenziale assassino perché gli indiziati sono diversi, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni della seconda puntata di Sophie Cross – Verità nascoste.

Anticipazioni Sophie Cross – Verità nascoste 2

Nella seconda puntata di “Sophie Cross – Verità nascoste 2” dal titolo “Medaglia d’oro”, come svelano le anticipazioni, la protagonista sarà chiamata a risolvere un caso di omicidio. Ad essere stata uccisa è una giovane atleta, molto promettente il cui ritrovamento fa inizialmente pensare ad un gesto estremo a causa dell’esclusione dai Giochi Olimpici per la positività al test antidoping. Tuttavia, l’ipotesi del suicidio viene immediatamente esclusa e le indagini si concentrano su persone vicine alla vittima.

L’elenco sei sospettati è numeroso, ma le indagini si concentrano principalmente sull’ex fidanzato con cui era stata vista la notte prima dell’omicidio, sulla fidanzata dell’ex ragazzo della vittima e sul suo allenatore che, però, poco dopo, viene ritrovato a sua volta senza vita. La protagonista si ritrova, così, a ricominciare le indagini non riuscendo a capire cosa possa aver sbagliato.











