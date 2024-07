Sophie Cross – Verità nascoste 2, anticipazioni puntata 16 luglio 2024/ La doppia vita di un bibliotecario

Sophie Cross – Verità nascoste 2: oggi in onda la prima puntata

Arriva finalmente in prima serata su Rai 1, alle ore 21.20 circa, la prima puntata della seconda stagione della serie televisiva che ha letteralmente stregato il pubblico amante del genere giallo, Sophie Cross – Verità nascoste. Questo progetto è una collaborazione tra Francia, Germania e Belgio ed è stato diretto nella prima stagione dal regista Frank Van Mechelen, che lascia il comando in questo secondo capitolo alla collega Adeline Darraux, per questo nuovo ciclo di tre episodi. La serie poliziesca vede tornare nei panni della protagonista l’attrice francese Alexia Barlier, nel ruolo della brillante avvocata Sophie Cross, che a distanza di anni è ancora pronta a combattere per risolvere il caso di suo figlio scomparso, senza mai perdere la speranza di ritrovarlo ancora vivo.

La protagonista ha deciso di entrare in polizia proprio per riuscire a scoprire chi si nasconde dietro la sparizione di suo figlio Arthur, che a soli 5 anni è scomparso mentre giocava con un aquilone tra le dune della spiaggia del Mare del Nord. Purtroppo, le ricerche della polizia non avevano portato ad alcun risultato, e le indagini erano state interrotte ma Sophie che non si è mai arresa decide di abbandonare la carriera di avvocato per entrare in polizia, al fianco di suo marito, il commissario Thomas Leclercq, in un ultimo tentativo per ritrovare suo figlio. Nella prima stagione avevamo lasciato Sophie e Thomas alle prese con un altro caso di un bambino scomparso, il piccolo Sébastien Detiège, che erano riusciti a salvare dalle mani di Céline Chassagne, non riuscendo però a catturare la donna. Cosa succederà in questa nuova sensazionale seconda stagione? Scopriamo qualche anticipazione della prima puntata di Sophie Cross – Verità nascoste.

Anticipazioni Sophie Cross – Verità nascoste 2: l’omicidio del direttore di una biblioteca universitaria

Come svelano le anticipazioni, nella prima puntata della seconda stagione di Sophie Cross – Verità nascoste in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21.20, la protagonista sarà alle prese con la morte del direttore di una biblioteca universitaria. Fin dal primo momento le prove raccolte sono molto chiare: non si tratta di un semplice incidente, bensì di un omicidio premeditato.

Nel corso delle indagini la polizia scoprirà però dei segreti legati alla vita precedente del direttore che porterà gli investigatori a domandarsi chi fosse in realtà l’obiettivo dell’assassino. Infatti l’uomo, sposato e padre di famiglia, in passato aveva un’altra identità e si era lasciato alle spalle una vita completamente diversa.

Intanto la protagonista continua a cercare Céline Chassagne, che Sophie sospetta sia a capo di un traffico di minori e che possa essere coinvolta nella sparizione di Arthur. La speranza di ritrovare il suo amato bambino continua a vivere nel suo cuore e ora finalmente Thomas è pronto a lottare al fianco di sua moglie per fare qualunque cosa per il ritrovare il loro figlio. La ricerca di Arthur si intreccia, quindi, con i casi da risolvere, con Sophie pronta a utilizzare tutto il suo ingegno e le sue abilità investigative per risolvere questo mistero.

Come vedere in diretta streaming Sophie Cross – Verità nascoste 2

La prima puntata di Sophie Cross – Verità nascoste 2 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno, al termine dell’appuntamento odierno con Techetechetè, a partire dalle 21.30. Grazie a Raiplay, inoltre, è possibile seguire la prima puntata di Sophie Cross – Verità nascoste 2 anche in diretta streaming, contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo.

