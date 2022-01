Sophie delusa da Jessica/ “Io fessa in amicizia. Vista completamente nuda mentre…”

Si preannuncia rovente la puntata del Grande Fratello VIP di questa sera, con il triangolo Sophie, Alessandro e Jessica che potrebbe animare la serata. Nello specifico, la Codegoni è molto delusa dal fatto che la princess continui ad inserirsi nel suo rapporto con Alessandro Basciano. In realtà è stato il concorrente genovese a far notare alla diciannovenne l’insistenza di Jessica nei suoi confronti.

Sophie Codegoni/ Addio ad Alessandro Basciano in diretta? "Ha grossi limiti"

L’ex tentatore l’ha persino messa in guardia, ponendo l’attenzione sulla lealtà della Selassié: “Lei si approfitta del fatto che tu sei molto paziente e fai finta di nulla. Però tu devi capire bene una cosa. Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te viene con me e se ne frega altamente dei tuoi sentimenti. Devi fidarti di quello che ti dico”. Basciano non ha dubbi che l’approccio di Jessica nei suoi confronti sia tutt’altro che innocuo: “Lei con me va oltre e non scherzo”.

Clementina Deriu e Nicolò, ex fidanzata e figlio Alessandro Basciano/ Il piccolo è il suo grande amore

Alessandro Basciano avverte Sophie: “Jessica non ha i tuoi stessi valori di amicizia”

“Non dà lo stesso valore che dai tu alla vostra amicizia, non si cura“, ha continuato Alessandro Basciano nella chiacchierata con Sophie. “Guarda che non sono uno scemotto, se ti dico così è perché l’ho capito. Però ho fatto una scelta, voglio te e punto. Tu dedica più tempo a noi da qui in avanti. Lei è proprio spudorata questo, è matta, pazza”. La versione di Basciano ha lasciato l’amaro in bocca alla Codegonu, che ad un certo punto si è confidata con Gianmaria Antinolfi per chiedere un consiglio.

Barù Gaetani prende le distanze da Jessica Selassiè/ "Non le consiglio di…"

“Al posto tuo direi ‘Jessica basta stai esagerando’ “, ha tagliato corto l’imprenditore. Sophie ha poi aggiunto di essere rimasta perplessa dal fatto che Jessica, quando lei si è avvicinata a Barù, ha fatto lo stesso: “Mi domando perché lo faccia. L’ho vista completamente nuda sul letto a farsi massaggiare da Barù. Perché? Io divento fessa in amicizia perché dò l’anima e subisco tanto pur di dare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA