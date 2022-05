Sophie e Alessandro, esplode la passione dopo il Gfvip / Il viaggio è hot (FOTO)

Grande fratello vip 6, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni volano via dall’Italia

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la lovestory avviata tra le mura del Grande fratello vip 6 e ora gli ex Gfvip Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tornano al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? I due ex protagonisti del reality della Casa più spiata d’Italia si sono concessi – in netto anticipo rispetto alle vacanze estive- un viaggio iberico al caldo delle Isole Baleari, l’arcipelago al largo della Spagna Orientale, nel mar Mediterraneo.

A testimonianza della vacanza extra lusso dei fidanzati ex Gfvip 6, vi è ora un post di Nuovo tv, il settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti che ha immortalato Alessandro e Sophie mentre si lasciavano andare al fuoco della passione, al caldo della Spagna.

“Voglia di mare e non solo – si legge nella calda descrizione del post di Nuovo, che registra ora un importante volume di interazioni social-. In gita al largo delle Baleari dà libero sfogo alla passione per la fidanzata Sophie Codegoni: la bacia, poi saggia la consistenza del lato “A” e quindi passa a quello “B””. Il tutto corredato da una copertina della rivista di cronaca rosa, che lascia poco spazio all’immaginazione rispetto alla passione che vincola Sophie e Alessandro.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni verso il grande passo sull’altare?

La descrizione del post sulla vacanza hot di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni poi prosegue, lasciando intendere che i due ex Grande fratello vip 6 facciano sul serio: “Una vacanza all’insegna dell’allegria e della passione. Basciano non riesce a staccare le mani di dosso dalla fidanzata Sophie. I due si sono conosciuti al Grande fratello vip e la scintilla è scattata subito. Nella coppia non sono mancati alti e bassi, causati dal carattere fumantino di lui. Ma, quando il programma si è concluso, sono andati a vivere insieme e non si sono più lasciati. Le foto esclusive in edicola su NUOVO”.

Intanto, anche alla luce della complicità rovente che intercorre tra i giovani ex gieffini vip, non si escluderebbe che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano possano presto annunciare il grande passo sull’altare. Matrimonio in vista per loro, quindi? Nel frattempo, a convolare a nozze è l’altro ex Gf vip, Davide Silvestri…

