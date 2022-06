Sophie e Alessandro rivelazione choc/ “Il posto più strano dove hanno fatto l’amore è…”

Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno sul serio

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano inseparabili come Jennifer Lopez e Ben Affleck? Ebbene sì, reduci dal percorso tv intrapreso al Grande fratello vip 6, che ha permesso ai due biondissimi vip di conoscersi e innamorarsi dinanzi a milioni di telespettatori, in un’intervista concessa a Chi magazine l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex tentatore a Temptation Island dichiarano di essere felicemente innamorati, e di superare persino il record d’amore di J. Lo e il ritrovato amato Ben Affleck.

I due vip americani sono vincolati ad un contratto pre-matrimoniale per il quale sono tenuti ad avere rapporti sessuali per almeno 4 volte a settimana e i due ex Grande fratello vip ammettono di superare la coppia made in USA, proprio in fatto di effusioni hot. Tanto che non è escluso l’arrivo di una cicogna per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. In questi giorni Alessandro ha compiuto gli anni e ad organizzargli i preparativi del party ci ha pensato proprio l’amata Sophie: “Lei è il vero regalo per il mio compleanno!”. I festeggiamenti dell’ex tentatore si sono tenuti anche in occasione di un weekend all’insegna del relax a Napoli e intanto i due ex Grande fratello vip pensano ad una convivenza da godersi con il figlio di Alessandro Basciano, Nicolò, anche se i due piccioncini restano indecisi sulla scelta della città di residenza tra Milano e Roma.



Della guardia del corpo che li ha accompagnati nel napoletano, facendoli finire nel mirino di una polemica web che li taccia di ostentare la loro popolarità al punto da ritenere in pericolo la propria incolumità in luoghi pubblici, i due vipponi dichiarano che non è stata una loro idea. Bensì degli organizzatori dell’evento a cui avevamo preso parte; quest’ultimi avrebbero così voluto evitare che si generasse del caos tra i vipponi e i fan accorsi per gli ex Grande fratello vip.

Il posto più strano dove hanno fatto l’amore? “In aereo. La tratta era Milano-Dubai”, ammettono senza reticenza alcuna, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Ma quindi è vero che in fatto di passione superano J. Lo e Ben Affleck? “Li superiamo di almeno 3 volte”, fanno sapere Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Chi l’avrebbe mai detto?!? Per la serie: Italians do it better!

