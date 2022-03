Sophie e Basciano danno “scandalo”, scatta la censura web/ Interviene la madre dell’ex Uomini e donne

Grande fratello vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si riattivano su Instagram: scatta la censura

Hanno appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, conclusosi lo scorso 14 marzo 2022 con il trionfo schiacciante e da record storico di Jessica Selassiè, e in queste ore Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono al centro del gossip per una censura scattata ai loro danni nel web. A parlare del provvedimento è l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie, che tra le Instagram stories fa sapere ora ai follower il motivo per cui non figura più tra i suoi stati pubblicati su Instagram un post che raccoglie al suo interno tre scatti inediti, che ritrae la coppia Gfvip senza veli. La notizia della censura per Sophie arriva come un fulmine a ciel sereno non appena la coppia che lei forma con Alessandro giunge in queste ore a Istanbul, dove i due piccioncini sono atterrati per il nuovo viaggio di coppia.

“Il contenuto viola le nostre linee guida della community in materia di adescamento di adulti“, è il messaggio della censura scattata ai danni di Sophie Codegoni, che quest’ultima mostra al web a testimonianza del motivo per cui non è più online il carosello “incriminato” delle foto postate su Instagram, che Sophie condivideva tra i post pubblici fino a qualche ora fa, poi sparito come per “magia” per via della censura. E a corredo della storia rivelatrice sulla censura subita da Instagram, Sophie Codegoni palesa di non condividere il provvedimento stabilito dalla rete nei riguardi non solo suoi ma anche verso il fidanzato, immortalato con lei nel post senza veli. “Sono scioccata”, scrive l’ex tronista di Uomini e donne, non a caso, a corredo della storia di contestazione condivisa con i follower e non.

Valeria Pasciuti tra gli internauti che difendono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dopo il Grande fratello vip 6

A intervenire sul caso spinoso che ora vede la coppia ex Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, al centro di una censura subita da Instagram, è ora la madre dell’influencer ed ex tronista, Valeria Pasciuti. “Che per caso la volete in bianco e nero? Tié, invidiosi, ve la metto anche così”; è il messaggio social postato a corredo di uno scatto senza veli degli ex Gf vip in Black & White, dove la madre dell’ex tronista di Uomini e donne scende in campo a difesa della figlia e la coppia che quest’ultima forma con Alessandro Basciano. Parole che non solo voglio essere una contestazione mossa contro le linee guida di Instagram stabilite a censura delle foto di nudo circolanti nel web, ma anche un chiaro attacco agli utenti che avrebbero segnalato al noto social gli scatti della coppia vip, fino a farne scattare la censura ai danni degli influencer Sophie Codegoni e Alessandro Basciano appena usciti dalla Casa più spiata d’Italia.

E a difendere ora l’ex coppia Grande fratello vip, ci pensano anche i fan, a suon di hashtag di mobilitazione social al grido di: #IostoconSophie. “E se Instagram segnala noi continueremo a pubblicare le foto anche sui muri. Fuck haters, noi siamo i più forti!”, è uno dei messaggi a difesa degli ex Gf vip e i loro scatti senza veli, rilasciati tra i cinguetii postati su Twitter di queste ore.

E se instagram segnala noi continueremo a pubblicare le foto anche sui muri. fuck haters noi siamo i più forti!#iostoconsophie#basciagoni #solphie #solearmy pic.twitter.com/8bn7RmjgPN — luvdiziland 🦄 (@luvdiziland) March 27, 2022













