Sophie e Jessica Selassiè ai ferri corti/ Lite e accuse: “Faccio come cazz* mi pare”

È ormai chiaro che nella Casa del Grande Fratello Vip qualcosa si è irreparabilmente spezzato tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. L’arrivo di Alessandro Basciano ha smosso gli equilibri e, soprattutto, ha creato una rivalità tra le due ragazze, seppur da loro negata. Oggi Sophie e Alessandro fanno coppia ma Jessica continua a frapporsi, causando spesso qualche lite tra i due. Sta di fatto che questo umore è ormai ben presente anche tra le due amiche che non usano mezzi termini per accusarsi a vicenda, anche quando il motivo dello scontro non è Basciano. È accaduto proprio questa notte che le due finissero per discutere nuovamente, stavolta per il cibo. Si parlava in gruppo dell’utilizzo delle patate quando Sophie ha lanciato una stoccata che è stata proprio Jessica a cogliere.

Barù a Jessica Selassiè: "Ti sposo"/ Imbarazzo e sguardi al GF Vip...

Nuovo scontro tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè al Grande fratello Vip

“Le patate però non le usi per friggere, dai!”, ha detto Sophie Codegoni a Jessica Selassiè che ha allora risposto con durezza, “Io con le patate faccio il cazz* che mi pare!” Una risposta data con un fastidio tale da portare i presenti a guardarsi tra loro senza, tuttavia, fiatare. L’uscita è stata poi commentata da Sophie in veranda con l’amica Federica Calemme: la Codegoni ha voluto sottolineare proprio l’espressione dell’amica nel darle quella risposta, dicendosi sorpresa. Sta di fatto che per le due l’armonia di un tempo è ormai rimasto soltanto un lontano ricordo. Sarà davvero soltanto ‘colpa’ di Basciano?

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si lasciano/ "Hai dei grossi limiti e..."Signorini punge Jessica Selassié "3 anni che non pratichi con un uomo"/ Gelo al GF...

© RIPRODUZIONE RISERVATA