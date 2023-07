Sophie Taricone, vacanze in famiglia con mamma Kasia Smutniak/ Ed è sempre più somigliante a papà Pietro…

Sophie Taricone in vacanza con mamma Kasia Smutniak, e non solo…

È Taormina, in provincia di Messina, la meta delle vacanze estive prescelta quest’anno da Kasia Smutniak. L’attrice si è concessa una giornata di sole, mare e relax nella meravigliosa Sicilia, e con tutta la famiglia al fianco. A riportare le immagini del quadretto familiare in vacanza è il settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola. Assieme alla Smutniak c’è il marito Domenico Procacci, il loro figlio Leone e la primogenita dell’attrice, Sophie Taricone, avuta nel 2004 dalla storia d’amore con Pietro Taricone.

E proprio Sophie Taricone, nelle immagini di Chi, sembra la perfetta copia di mamma e papà. In molti si sono spesso meravigliati della somiglianza impressionante con il compianto papà Pietro, l’ex concorrente del Grande Fratello (era la prima edizione, quella andata in onda nel 2000), tragicamente morto nel 2010 in seguito ad un incidente in paracadute. Soprattutto gli occhi verde scuro sembrano quelli del papà, mentre il fisico slanciato e flessuoso, come spiega il settimanale, sembra piena eredità di mamma Kasia.

Kasia Smutniak, famiglia riunita a Taormina

Il quadretto familiare è il simbolo dell’armonia e dell’unione. Kasia Smutniak ha scelto Taormina come meta delle vacanze di questa torrida estate. Tra chiacchiere sotto l’ombrellone con la figlia Sophie e pranzo vista mare con la famiglia riunita, l’attrice si è concessa un po’ di relax in vista dei prossimi impegni. Come riportato da Chi, infatti, a settembre la vedremo su Sky e Now nella seconda stagione della serie Domina. In agenda c’è poi il debutto da regista, con il documentario Mur sul muro costruito nel 2022 lungo il confine tra la Polonia e la Bielorussia per fermare l’ondata di rifugiati.

Oltre al lavoro, punto fermo nella vita di Kasia è sicuramente la sua famiglia. La storia d’amore con Domenico Procacci ha preso il via nel 2011 dopo aver raccolto i cocci del suo cuore infranto in seguito alla scomparsa di Pietro Taricone. Nel 2014 la nascita del secondo figlio, il primo in coppia con il produttore cinematografico, Leone, e nel 2019 il matrimonio. Oltre a Sophie, la sua primogenita, frutto di un amore travolgente e che, nonostante la prematura morte dell’ex gieffino, rimarrà eterno.











