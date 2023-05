Kasia Smutniak a Cannes con la figlia Sophie Taricone/ “È uguale a Pietro”

Kasia Smutniak a Cannes con il marito e la figlia

Kasia Smutniak è arrivata al Festival di Cannes perla proiezione dell’ultimo film di Nanni Moretti, “Il Sol dell’Avvenire”. Domenico Procacci, marito dell’attrice, è infatti il produttore del film. Sul red carpet della Croisette, Katia Smutniak ha sfilato insieme a Domenico Procacci e alla figlia Sophie Taricano, nata dalla relazione con l’ex gieffino Pietro Taricone morto tragicamente nel 2010 in un incidente con il paracadute. Non è la prima apparizione di Sophie Taricone sul red carpet: il “debutto” è stato nel 2018 alla Mostra del Cinema di Venezia; successivamente, invece, ha partecipato alla Festa del Cinema di Roma. Più di recente madre e figlia sono volate alle sfilate di Parigi.

La famiglia ha sfilato sul red carpet con look coordinati total black. L’attrice ha sfoggiato un abito Valentno e gioielli Pomellato. Sophie Taricone indossava un paio di pantaloni palazzo oversize, crop top con pancia nuda e ombelico in vista. Completo classico per Procacci, con camicia bianca e papillon.

Sophie Taricone, la somiglianza con papà Pietro

Kasia Smutniak ha condiviso su Instagram alcune foto del red carpet a Cannes insieme alla figlia Sophie, che assomiglia moltissimo al padre Pietro Taricone. “Ha il viso di Pietro… che magia rivedere in un figlio certe somiglianze… mi auguro anche nel carattere… era più unico che raro”, “Tua figlia è uguale a Pietro” e “Quanto Pietro c’è in Sophie”, si legge sotto il post. L’attrice e Pietro Taricone si erano conosciuti nel 2003 sul set del film “Radio West” e nel 2004 sono diventato genitori di Sophie. L’ex gieffino è morto nel 2010 per un incidente di paracadutismo. Dall’estate del 2011 Kasia Smutniak è legata a Domenico Procacci, sposato nel 2019. La coppia ha avuto un figlio, Leone, Anto nel 2014.

