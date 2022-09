Soraia Ceruti attacca Sara Manfuso: “Falsa”/ “Luca non ha colpe con Elenoire, lei…”

Soraia Ceruti contro Sara Manfuso

Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, sta seguendo con attenzione il Grande Fratello Vip 2022 e, dopo la lite notturna che ha avuto come protagonisti Elenoire Ferruzzi e il suo stesso fidanzato, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. Luca, dopo la puntata, non ha gradito l’atteggiamento di Elenoire che lo ha accusato di averle dato l’impressione di ricambiare il suo interesse. “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato, l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”, le parole di Luca.

Elenoire ha ammesso di esserci rimasta male chiudendo l’amicizia con Luca al punto che, questa mattina, come ha svelato l’ex tronista a Ginevra Lamborghini, non c’è stato neanche un saluto. Soraia Ceruti, dopo aver visto tutto, sui social, si è lasciata andare ad un commento puntando il dito contro Sara Manfuso.

Lo sfogo di Soraia Ceruti

Secondo Soraia Ceruti, tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, ci sarebbe stata un’incomprensione dovuta anche all’atteggiamento di Sara Manfuso. Secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, Sara avrebbe alimentato l’interesse di Elenoire per poi comportarsi da amica con Luca. “Buongiorno a tutti, scusate ma non ho resistito a pubblicare quello che è successo questa notte perché la falsità di alcune persone veramente non ha limiti. Sto parlando di Sara Manfuso. Scusate ma questo commento dovevo proprio farlo”, ha esordito Soraia che ha poi difeso il fidanzato.

“Non ce l’ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che giocava e scherzava con Elenoire. Ma la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando in realtà è stata la prima ad incoraggiarla, quindi giudico un po’ il fatto di non essere stata un’amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano ad illudere appunto Elenoire. Tutto qui ragazzi”, ha concluso la Ceruti.













