Elenoire Ferruzzi, due di picche da Luca Salatino ed è lite / “Faccio un macello…”

Elenoire Ferruzzi e l’interesse per Luca Salatino

Lite nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Tutto è stato scatenato dall’interesse che Elenoire ha mostrato nei confronti di Luca sin dal primo giorno di convivenza. La Ferruzzi, più volte, si è complimentata con Luca dichiarando di provare un vero interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Luca, da parte sua, si è reso conto dell’interesse e, apprezzando Elenoire come persona, non le ha mai negato attenzioni e abbracci.

Elenoire Ferruzzi, cotta per Luca Salatino al Gf Vip?/ Lui: "Sono super fidanzato!"

Durante la notte, però, tutto è cambiato. La Ferruzzi, infatti, come sottolinea Biccy, ha accusato Luca di averle fatto credere di ricambiare l’interesse. Le parole di Elenoire hanno così fatto perdere la pazienza all’ex tronista che ha sottolineato come, sin dal primo giorno, abbia dichiarato di essere fidanzatissimo.

Elenoire Ferruzzi crolla al GF Vip "La vita delle trans è difficile"/ "Sono disumanizzate, uomini squallidi…"

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: è scontro al Grande Fratello Vip 2022

Luca Salatino non ci sta e punta il dito contro Elenoire Ferruzzi. “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!“, si è sfogato Luca confrontandosi con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022.

Per evitare fraintendimenti, Luca ha immediatamente cercato il confronto con Elenoire la quale, tuttavia, ha ammesso di non aver alcun interesse a chiarire e ad instaurare un rapporto d’amicizia. “Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di merda. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok!“, le parole della Ferruzzi come riporta Biccy.

Luca Salatino sfogo choc "Volevo togliermi la vita"/ Confessione al GF Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA