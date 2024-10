Pamela Prati, chi è la sorella Sebastiana: ha affrontato delle tragedie

Nella vita di Pamela Prati la sorella Sebastiana occupa un posto centralissimo, la showgirl originaria di Ozieri ha più volte parlato del rapporto con la donna, che purtroppo ha avuto una vita ricca di eventi tragici che l’hanno profondamente segnata. Sebastiana in passato si è ritrovata a fare i conti con la morte del figlio, come ricordato dalla stessa Pamela Prati che ha sempre detto di voler condividere insieme a lei il dolore, per evitare che la sorella si faccia inghiottire dalla sofferenza in un’esistenza complicata fin troppe volte.

Sebastiana in questi anni sta anche affrontando un altro grande dolore, essendo malata di tumore, non è facile reagire a una tragedia di questa portata ma Pamela Prati ha sempre cercato di scavare nel barile e trovare le forze da dare anche alla sorella, che ha sempre fatto affidamento sulla showgirl.

Pamela Prati ricorda la morte del figlio di Sebastiana: “Aveva 40 anni ed era un grande chef”

Una sofferenza che Pamela Prati e la sorella Sebastiana hanno affrontato in questi anni riguarda la morte del nipote della Diva, ovvero Alessio, che in una intervista concessa a Storie di donne al bivio, l’attrice sarda ha descritto come un esemplare padre di famiglia, uno chef eccezionale di 40 anni che la vita ha strappato troppo presto alla madre Sebastiana.

Oggi nel corso dell’intervista che concederà a La volta buona di Caterina Balivo, Pamela Prati si soffermerà sicuramente sulle tragedie che si sono abbattute sulla sua famiglia negli anni e sulla sorella Sebastiana in particolare, che continua a fare i conti con la malattia da ormai diverso tempo. Le due sorelle Prati hanno anche un’altra sorella con la quale condividono la vita, parliamo di Maria Pireddu, che ha provato a difendere pubblicamente Pamela Prati ai tempi del caso Mark Caltagirone.