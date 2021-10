Sorelle Selassié divise al GF VIP? “Concorrenti singole”/ L’appello del web per Lulù

È già accaduto nella storia del Grande Fratello Vip che più concorrenti entrassero nella Casa come unico. È capitato alle Mosetti, madre e figlia, a Cecilia e Ignazio Rodriguez, fratello e sorella, e quest’anno alle sorelle Selassié. Ogni volta, però, il GF ha provveduto dopo un po’ a separarli, rendendo ognuno un concorrente autonomo e indipendente. Ora alcuni spettatori chiedono a gran voce che accada lo stesso anche con le Selassié.

Tra le tre, infatti, c’è chi piace più e chi meno. In particolare è Lulù Selassié ad aver scatenato un po’ di polemiche nelle ultime ore a causa di alcune frasi dette alla sorella con ben poco garbo. Il comportamento della seconda delle tre ragazze ha fatto storcere il naso ad alcuni spettatori che ora chiedono a gran voce che ognuna delle tre diventi un concorrente a se.

Critiche per Lulù Selassié: colpa degli atteggiamenti nei confronti della sorella Jessica

Di fronte ad alcune uscite sgradevoli di Lucrezia Selassié nei confronti della sorella Jessica, in molti si sono scagliati contro di lei su Twitter. C’è chi ha scritto: “Anche oggi qui per dire che aspetto il momento in cui le divideranno e Jessica nominerà la sorella perché vivere h24 con lei è davvero insostenibile”; o ancora “Jessica ti faccio vincere solo per questo. A Lulù da tanto fastidio Jessica solo per un motivo: dice la verità. La verità, in questo caso, a lei non piace e che lo dica proprio sua sorella le sta ancora più sul caz*o. Jessica è una sorella maggiore davvero brava. Fine.” Signorini realizzerà il desiderio di questi telespettatori?

