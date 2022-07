Sorelle Selassiè scartate da Tale e Quale show 2022/ “Al loro posto Carlo Conti ha scelto…”

Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè fuori da Tale e Quale show 2022

A pochi mesi dall’inizio della nuova edizione di Tale e Quale show 2022 arriva una brutta notizia per le sorelle Selassiè. Jessica, Lulù e Clarissa era date come concorrenti quasi certe della prossima edizione dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che le avrebbe viste però gareggiare come unico concorrente. Pare però che a poco dall’inizio le tre siano alla fine state scartate a favore di un altro ex volto del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto scrive TvBlog, dopo aver ascoltato i provini, le tre sorelle sarebbero state scartate (e non solo loro). Tra gli ex volti del Grande Fratello Vip ad aver sostenuto un provino per Tale e Quale show ci sono: “Guenda Goria, Davide Silvestri, Alex Belli, la stessa Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè (queste ultime comunque che alla fine della fiera non ci saranno)”, comunica la fonte.

Valeria Marini concorrente a Tale e Quale show 2022

Se questi sono dunque i nomi dei provinanti scartati, c’è chi invece ce l’ha fatta ad avere un posto nel cast di Tale e Quale show 2022. È sempre TVBlog a scrivere: “la prossima edizione di Tale e quale show avrà nel suo cast una vecchia fiamma di Alfonso Signorini, televisivamente parlando ovviamente e del Grande fratello vip, ovvero Valeria Marini. La Valeriona nazionale, protagonista di due edizioni del Gf vip, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, baci stellari compresi.” Dopo tre edizioni di GF Vip, Valeria, dunque, si prepara a mettersi in gioco in un altro show da prima serata, quasta volta della Rai.

