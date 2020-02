Sossio Aruta al Grande Fratello Vip/ Web attacca “Per soldi lasci una bimba piccola?”

Sossio Aruta è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 4 e lunedì ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Casa, accolto con gran gioia dai “senior” dello show. L’ex cavaliere di Uomini e Donne non ha riscosso però il medesimo successo sul web, dove in molti si sono scagliati contro di lui, criticando la scelta di entrare nella Casa. Per qualcuno Sossio è “andato al Gf ancora per soldi”, per altri “Era meglio che rimanevi a Casa tua, poi con una bambina così piccola, ma dai!”, o “Ma come fare ad allontanarvi dai figli così?!” Qualcuno ci va giù ancora più pesante e scrive “Lavorare stanca, meglio fare lo scemo in tv”. In tanti, dunque, hanno accusato Aruta di aver fatto una scelta sbagliata, soprattutto per l’aver lasciato la sua compagna, Ursula Bennardo, da sola con una bambina appena nata.

Sossio Aruta nella polemica: il messaggio per Ursula prima del GF VIP

Ma è proprio a Ursula che Sossio si è rivolto in un video registrato e poi pubblicato su Instagram prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. In questo, lo storico volto di Uomini e Donne ha ammesso: “A volte, la vita è proprio imprevedibile: inaspettatamente, dalla nascita di Bianca, per la prima volta ci separiamo, ma so benissimo che sarai la mia prima tifosa, amore mio, e mi seguirai tutti i giorni insieme alla nostra principessa Bianca” E ha perciò concluso: “So che farai un grandissimo tifo per me e io vi penserò ogni singolo giorno, vi farò essere orgogliose di me e vedrai un Sossio che non hai mai visto”. E Ursula, infatti, non fa che sostenerlo sui social sin dal suo ingresso.

