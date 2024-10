Un caos senza fine quello tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due dopo la separazione non hanno mai smesso di litigare anche a distanza, nonostante abbiano una bimba piccola nata dal frutto dell’amore dopo uomini e donne. Anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno iniziato come tante coppie una vera e propria guerra social, fatta di video, frasi, frecciate e stoccate di ogni genere. Conosciutisi all’interno di Uomini e Donne, Sossio e Ursula sono stati innamoratissimi fino a poco tempo fa, dopo la nascita di Bianca, la loro prima e unica figlia.

Poi è scoppiato il caos, dato che improvvisamente si sono lasciati. Il motivo? Sembra che dopo Uomini e Donne ci siano stati numerosi tradimenti da parte di lui, che anche all’interno del dating-show si era fatto riconoscere per essere tutt’altro che fedele. Ad ogni modo, ancora oggi dopo tanti mesi dalla chiusura della loro relazione, Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne si prodigano in un’infinita guerra social, piena di tanti insulti a distanza. L’ultima battaglia ha avuto come oggetto la figlia, che secondo Ursula non riceve abbastanza attenzioni da parte del padre.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo si sfoga coi fan: “Lui non si preoccupa della figlia”

Dopo Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno deciso di formare una splendida famiglia. Così è venuta al mondo Bianca, la loro bambina che spesso appare sul profilo social della coppia. Ed è proprio sui social che è nata l’ennesima uscita contro l’ex Sossio Aruta, dato che l’ex dama di Uomini e Donne ha confidato ai fan i motivi molto gravi che l’hanno portata ad allontanarsi sempre di più dall’uomo. Cos’è successo? Secondo Ursula l’ex calciatore non si prenderebbe cura della figlia e non si preoccuperebbe di vederla durante l’anno.

Addirittura, l’ex di Sossio ha detto che in nove mesi ha visto la piccola pochissimi giorni. Non solo, Ursula ha dichiarato che lui utilizza la bambina strumentalizzandola sui social per attirare l’attenzione, cosa di cui lei non ne può più. Ursula ha aggiunto poi che la loro storia non è finita per assenza di amore, ma per motivi gravissimi che verranno discussi in sede legale. Quale sarà la verità? Verrà mai a galla una volta per tutte?