Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposano/ “Annunceremo la data a Uomini e Donne!”

Sossio Aruta è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia entrato molto più tardi rispetto agli altri concorrenti, è riuscito a conquistare la finalissima e a salire sul podio. Ma è proprio nella Casa che Sossio ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna, Ursula Bennardo. Da allora non sono giunti ulteriori dettagli sulle nozze o sulla possibile data che Sossio ha però svelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’ex cavaliere del trono Over ha infatti annunciato che tornerà con Ursula a Uomini e Donne proprio per dare la lieta notizia. “Quando avremo deciso una data per celebrare le nostre nozze, andremo a comunicarla da Maria De Filippi a Uomini e Donne, lo show dove ci siamo conosciuti e fidanzati: sarà una sorpresa per tutti…”, ha ammesso l’ex gieffino.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i primi dettagli del matrimonio

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno dunque decidendo la data per le loro nozze, ovviamente anche in base a quanto accadrà nei prossimi mesi in merito alla pandemia di Coronavirus. Intanto non mancano i primi dettagli sul matrimonio, infatti è stato proprio Sossio a svelare che “A noi piacerebbe sposarci d’Estate, ma ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo a causa del coronavirus…”, per poi aggiungere un suo grande desiderio: “Vorrei poter passeggiare insieme a lei portando la nostra piccola con noi in carrozzina, ma per ora è soltanto un sogno…” Non ci resta insomma che attendere l’annuncio della data che verrà dato a Uomini e Donne in una delle prossime puntate del trono Over.



